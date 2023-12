Día internacional del recalentado: los mejores memes que dejó la comida de Navidad

Muchas familias continúan la celebración de Navidad con la comida que quedó del día anterios Crédito: X/@porktendencia

Por lo general, la cena navideña se realiza en la noche del 24 de diciembre, se trata de un momento en familia para compartir romeritos, pavo, tamales, pozole, bacalao, ensalada de manzana o cualquier platillo típico de estas fechas.

Ya que se trata de una gran cantidad de comida y la familia sigue reunida para el 25 —además de que ahora es oficialmente Navidad—, todos regresan a la mesa para comer el recalentado.

Memes sobre el recalentado (Captura de pantalla)

El recalentado es literalmente volver a servir la comida, incluso es posible que ahora tenga un sabor mucho mejor porque los platillos están en su punto más jugoso, además de que es otra oportunidad para convivir.

Algunas personas aprovechan este momento para ver películas o jugar juegos de mesa mientras que otras visitan las casas de sus parejas, amistades o familiares paternos (en caso de haber celebrado con la familia materna) y viceversa.

Memes por el recalentado (Captura de pantalla)

Esta costumbre ha generado memes sobre el tradicional almuerzo navideño, por lo que ahora mucha gente está nombrando el momento después de Navidad como el Día Internacional del Recalentado.

Memes sobre el recalentado (Captura de pantalla)

Independientemente de si aún quedó comida en tu casa o tal vez algunos ni siquiera se han levantado de la cama, a continuación se presenta una recopilación de los memes que dejó el recalentado de 2023 en las redes sociales.

Memes sobre el recalentado (Captura de pantalla)

Algunas personas ya pensaban en el recalentado desde la cena navideña:

Hubo gente esperando por el recalentado desde antes (Captura de pantalla)

Hubo quienes durmieron de más y no lograron servirse:

Tus otros familiares podrían dejarte sin recalentado (Captura de pantalla)

A pesar de que parece ser algo delicioso, hay quienes su paladar les pide no comer lo mismo durante dos días seguidos y han arremetido contra el recalentado.

Hay a quienes no les gusta volver a comer lo mismo (Captura de pantalla)

Por otra parte, estas fueron algunas reacciones de las personas: “El lado bueno del asunto es el no tener que cocinar el lonche para la chamba”, “Mi novio me trajo el recalentado porque no me paraba”, “El recalentado con la familia no va al estómago, va al corazón”, “Hoy pueden volver a comerse a su ex... Es día de recalentado! Bendiciones!”, “hoy en el día del recalentado les deseo que olviden las peleas familiares de anoche”, entre otros.

El recalentado podría ser escenario de cómicas situaciones (Captura de pantalla)

A pesar de ese comentario, hay mucha gente cuyos memes hicieron alusión a que las discusiones familiares por los terrenos y por los cuidados de las abuelas —e incluso temas políticos— tendrán continuidad en el recalentado.

Las peleas del recalentado (Captura de pantalla)

Resaca después de Navidad

Ahora bien, si las grandes cantidades de comida del recalentado no te entusiasman porque tienes un terrible dolor de cabeza, náuseas y hasta te molestan los ruidos fuertes, entonces puedes seguir estas recomendaciones para la resaca —comunmente conocida como cruda—.

Vaso de agua y alimentos nutritivos preparados para prevenir los efectos de la resaca - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se sugiere la combinación de agua y alimentos como el plátano, favorables para la rehidratación y ricos en potasio. Otras sugerencias incluyen el descanso adecuado, consumir ciertos alimentos ricos en cisteína, y en algunos casos, bebidas carbonatadas como el Sprite que favorecen el metabolismo del aldehído deshidrogenasa.

La aspirina puede ser útil para el dolor de cabeza, y ciertos suplementos, como ginseng rojo y jengibre, han demostrado ser beneficiosos. No obstante, el uso de medicamentos como paracetamol e ibuprofeno tras una noche de excesos resulta controvertido por los potenciales riesgos al hígado y la mucosa gástrica.

Es crucial advertir sobre el erróneo “remedio” de ingerir alcohol la mañana siguiente al exceso. Esta práctica no cuenta con aval médico y puede conducir a hábitos no saludables y dependencia alcohólica.

Si lo que quieres es evitar tener resaca para la próxima noche de fiesta o la celebración de Año Nuevo la siguiente semana, puedes tomar agua entre trago y trago para evitar deshidratarte, evitar tomar alcohol con el estómago vacío y procurar no tomar bebidas con congéneres, se trata de subproductos químicos tóxicos.