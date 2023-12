Melissa Mejía rompe el silencio y cuenta su versión sobre Mr. Hillman tras supuesta infidelidad: “Nunca estuve embarazada” |VIDEO

El empresario aseguró que descubrió que su prometida llevaba engañándolo mucho tiempo

Adrián Garza, conocido por su seudónimo en redes sociales como Mr. Hillman y empresario nacido en Monterrey, compartió de forma reciente su supuesta experiencia de haber sido continuamente engañado por su entonces prometida, Melissa Mejía, quien también tiene una presencia destacada como creadora de contenido. Pero ahora es ella quien cuenta de viva voz su versión de los hechos.

Te puede interesar: Quién es Mr. Hillman, influencer que acusó a Melissa Mejía de embarazarse de otro hombre y engañarlo

A través de videos difundidos en redes sociales, aunque no de las cuentas de ella ya que fueron desactivas, la influencer aseguró que no rompió el silencio de forma casi inmediata debido a que está atravesando un proceso legal derivado del caso, asegurando que incluso ha tratado de ser censurada por su ex prometido, pero que ni ello se impedirá tratar de limpiar su imagen y su nombre.

“Creo que la mayoría ya me conoce, por lo que has estado divulgando sobre mí en redes sociales. Si no salí a dar la cara antes, es porque estoy atravesando un proceso legal. También porque cuando intenté contar mi versión, me eliminaron mis cuentas intentando callarme”, inició.

Las duras criticas que el caso le ha generado en redes sociales han estado acompañadas de connotaciones misóginas, machistas y extremadamente violentas. Motivo por el que también externó que era su momento de contar su versión de los hechos y con ello tratar de dar un ejemplo sobre lo que otras personas pueden estar viviendo como ella.

Te puede interesar: ¿Quién ganó ‘Quién es la Máscara 2023′? Ella es la famosa que estuvo detrás de Puercoespunk

“Yo sé que no tengo por qué salir a dar explicaciones, menos en un estado, en una, viviendo una situación bastante agotadora y bastante difícil. Pero sé que tampoco me puedo quedar callada sabiendo que así como yo, hay muchas personas pasando por esta situación. Es impresionante la cantidad de odio que una sola persona ha generado hacia mí”, finalizó en el video.

“No estoy y nunca estuve embarazada”: Melissa Mejía

En otra publicación, pero escrita, Melissa Mejía habló sobre uno de los temas que más interés generaron en redes sociales: el presunto embarazo que, de acuerdo a Adrián Garza, la influencer le habría hecho creer a Mr. Hillman que era de él.

El empresario descubrió que su prometida llevaba engañándolo mucho tiempo Credito IG@adriangarzavzz

De forma breve, la influencer escribió: “No estoy y nunca estuve embarazada. La persona que publicó eso lo sabe perfectamente. Efectivamente las pruebas salieron positivas por un problema hormonal”.

Te puede interesar: “¿Ahora quién la va a aguantar?”: reaccionan con MEMES al triunfo de Bárbara de Regil en ‘Quién es la Máscara′

El influencer originario de Monterrey, Nuevo León, ha comenzado a perder seguidores tras la versión de Melissa Mejía, pues además se ha señalado que el empresario estaría usando todo como una estrategia para vender los lentes de su propia marca.