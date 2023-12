¿Quieres trabajar en Hacienda? Estos son los requisitos para la vacante de 90 mil pesos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público lanzó una vacante de dirección; se requiere una licenciatura completa y experiencia (SHCP)

Algunas instituciones gubernamentales iniciaron sus respectivos concursos para varios puestos con sueldos que pueden ir hasta los 80 mil pesos, como es el caso de las vacantes para Secretaría de Gobernación, pero en el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hay una convocatoria para un trabajo que ofrece más de 90 mil pesos de sueldo brutos.

Te puede interesar: Morena va con Javier López Casarín para la alcaldía de Álvaro Obregón

Hace unos días Hacienda lanzó su convocatoria para el puesto de Dirección de Normatividad Presupuestaria, en el que se desarrollan actividades en presupuestación y organización, pero ya que es un cargo superior, requieren a una persona que tenga entre sus habilidades más fuertes liderazgo, negociación, sepa resolver problemas y coordinar actividades.

El sueldo total bruto que ofrecen es de 92 mil 813 pesos mexicanos, el trabajo es en la Ciudad de México y los requisitos para aplicar son los siguientes:

El puesto es para personas con experiencia extensa en presupuestos y coordinación de equipos (Cuartoscuro)

-Tener licenciatura (con título) en Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública o Derecho

Te puede interesar: Quién es el dueño de la Torre Latinoamérica y por qué se llama así el espectacular rascacielos de la CDMX

- Experiencia mínima de siete años en Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales, Organización Industrial y Políticas Gubernamentales o Derecho y Legislación Nacionales.

- Tener conocimientos del Marco Jurídico Administrativo Presupuestario, Proceso Presupuestario del Gasto Público Federal, Conocimiento de la secretaría y la Administración Pública Federal, Cultura Ética y Reglas de Integridad e Igualdad de Género.

Las habilidades contarán como uno de los principales factores en la evaluación del candidato (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo del concurso de esta vacante se calificará a los candidatos de acuerdo a los siguientes puntos:

Te puede interesar: Gobierno de la CDMX inaugura la verbena navideña; “vengan a disfrutarla”, dice Martí Batres

- Lograr una calificación mínima de 70 en la prueba de conocimientos para obtener el 20% de puntos

- Cumplir con las habilidades requeridas para tener 20% de puntos

- Tener la experiencia exigida para sumar 20% de los puntos

- Aprobar la entrevista para obtener otro 30% de putnos

- Tener el mérito para agregar el 10% restante de los puntos.

Se realizarán varias evaluaciones y una entrevista de trabajo (Getty Images)

¿Cómo participar en la convocatoria para el puesto en Hacienda?

Los requisitos para entrar al concurso de la convocatoria inician por cumplir con lo antes mencionado (experiencia, escolaridad y habilidades), además de acreditar que es una persona de nacionalidad mexicana o extranjera con permiso para trabajar en el país, no haber obtenido una sentencia en cárcel por cometer un delito doloso, no pertenecer al estado eclesiástico, así como no ser ministro de algún culto, no ser una persona inhabilitada para el servicio público.

Entre la documentación que exigen se encuentra tener un Currículum Vitae (CV) de máximo tres cuartillas, actualizado, con fotografía y números telefónicos de los lugares en donde haya trabajado; Acta de nacimiento o documento migratorio; Título profesional o Cédula Profesional; identificación oficial vigente con firma y fotografía; Escrito de Protesta en la que declare decir la verdad (se descarga en la convocatoria); no ser una persona servidora pública; no haber sido beneficiado por algún programa de retiro; algún comprobante de su experiencia laboral.

Para poder llegar a la parte de las evaluaciones, primero se tiene que completar el registro en "TrabajaEn"

También se requiere presentar el RFC y la CURP y realizar el registro con lo necesario en la plataforma “TrabajaEn”. En el caso de no cumplir con cualquiera de los pasos en el sitio de TrabajaEn, el concursante será descalificado.

En la misma plataforma se facilitarán los medios de estudio para todas las evaluaciones y la entrevista, además de que ahí se proporcionarán las citas para cada paso en el que se requiera al candidato. De igual forma, los resultados se darán a conocer en el portal de TrabajaEn.

Para consultar la convocatoria completa, ingresa a este enlace.

¿Cuáles son las fechas límite para la vacante en Hacienda?

El último día en que se podrá hacer el registro para esta vacante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el 27 de diciembre de este año (2023).

La evaluación de conocimientos, habilidades, experiencia, la valoración del mérito, la revisión de los documentos, la entrevista y la determinación, se hará desde el 28 de diciembre hasta el 11 de marzo de 2024.