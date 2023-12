¿Mario Sierra y Eleazar Gomez salen juntos? Éste es el VIDEO con el que el influencer levantó más sospechas

El influencer y el actor fueron vistos muy cariñosos a bordo de un yate en fotografías filtradas. (Fotos: Instagram)

Las recientes imágenes de Mario Sierra y Eleazar Gómez disfrutando juntos en un yate han desencadenado rumores de un presunto vínculo entre el influencer defensor de los derechos LGBTQ+ y el actor. La rápida difusión de las fotografías en las plataformas digitales ha creado un clima de especulación, lo que llevó a Sierra a abordar públicamente la situación.

A través de un video en TikTok, Sierra hizo un llamado a la prensa y seguidores, en donde afirma que prefiere guardar silencio y mantenerse privado en lo que respecto a su vida íntima.

“Quiero decirles que justamente he decidido mantener mi vida privada lo más privada posible porque si yo me decido a hablar de mis temas personales no sería justo para otras personas”, explicó.

Gómez, de 36 años, se encuentra soltero y "trabajando en su persona" para volver a entablar una relación (Foto: Instagram @eleazargomez333)

Sierra señaló que su compromiso actual está centrado en sus aspiraciones políticas y no en controversias personales, ya que busca ser una voz para la comunidad LGBTQ+ en el ámbito gubernamental.

“Hoy en día me encuentro muy enfocado y trabajando muchísimo, desde hace mucho tiempo en mi carrera política, en mi intención de representar a la comunidad LGBTQ+ ante una de las máximas tribunas de nuestro país”, puntualizó.

Con estas palabras, Mario Sierra quiso minimizar las especulaciones sobre su relación con Gómez, afirmando que prefería poner el foco en asuntos de mayor relevancia social y política.

Internautas crecen la ola de sospechas

En un video publicado en redes sociales, el influencer levantó todavía más sospechas Credito: mariosierramoncada (TikTok)

No obstante, las declaraciones de Sierra han sido interpretadas por muchos en las redes como una posibñe aceptación tácita de su relación con Gómez. La ausencia de una negativa categórica sobre su supuesto romance ha alimentado el debate.

En los comentarios, los usuarios se mostraron escépticos y algunos señalaron que en sus afirmaciones existe demasiada ambigüedad como para no ser tomada en cuenta.

”¿No sería más fácil decir ‘No tengo ninguna relación tipo amorosa con Eleazar Gómez?’ con lo que dijo solo confirma que sí la tiene”, “Con todo lo que dijo admitió de manera indirecta que sí andan”, ”O sea sí sale con Eleazar pero prefiere no tocar el tema, fin”, y “En pocas palabras es verdad. Pues no dice si sí o no. Lo que dijo está bien, pero hubiera dicho, no tengo nada con el. Solo amigos”, fueron algunos comentarios.

Eleazar Gómez, por su parte, ha mantenido silencio respecto al tema, lo que contribuye a mantener la incertidumbre acerca de la verdadera naturaleza de su vínculo con Mario Sierra.