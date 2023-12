Padre de Octavio Ocaña amenaza al periodista Carlos Jiménez tras nueva versión de la muerte de su hijo: “Conmigo no te metas”

Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña, amenazó al periodista Carlos Jiménez después de que este presentara una versión alterna de la muerte del actor

Octavio Pérez, padre del fallecido actor Octavio Ocaña, ha reaccionado con indignación ante las declaraciones del periodista Carlos Jiménez, quien presentó una versión alternativa sobre la muerte del intérprete, contraria a la sentencia judicial que condenó al policía Leopoldo Azuara por homicidio doloso. Pérez refutó la afirmación de Jiménez sobre un supuesto homicidio culposo, insistiendo en que su hijo fue asesinado por acciones dolosas de los policías, razón por la que Leopoldo ahora enfrenta una pena de 20 años y 6 meses de prisión, además de una reparación económica de más de 16 millones de pesos MXN.

Te puede interesar: Madre de Octavio Ocaña recibe amenazas de presunto familiar del policía declarado culpable por la muerte de su hijo

Según la versión de Carlos Jiménez, los peritajes de la Fiscalía habrían determinado que aunque hubo abuso de autoridad de los policías al perseguir a Octavio Ocaña al provocar un choque, el actor habría fallecido por un disparo accidental con su propia arma.

“Es cierto que los policías fueron imprudentes y por eso la Fiscalía les imputa el delito de homicidio, porque ellos aprovechándose de que son autoridad y sabiendo que podían provocar algo mayor, le dispararon a la camioneta de Octavio (...) Chocaron la camioneta y provocaron que volcara la camioneta, y con la pistola que tenía en la mano se disparara”, declaró Jiménez en entrevista con el medio De Primera Mano.

Carlos Jiménez aseguró que Octavio Ocaña se disparó solo en medio de la persecución que tuvo con los los policías del Estado de México

Ante las afirmaciones de Carlos que aseguraban que la muerte de Ocaña se trató de un homicidio culposo, Octavio Pérez sostuvo que la acusación de homicidio doloso se basa en pruebas aportadas por peritos independientes contratados por él, además, amenazó al famoso periodista asegurando que Carlos Jiménez “se mete con todo el mundo y se cree el mejor investigador”.

Te puede interesar: Hermana de Octavio Ocaña denunció amenazas y anunció fecha de la sentencia del policía que mató al actor

“Traje peritos de fueras que se dedican a eso y encontraron que sí lo bajan y que lo matan. La juez lo encontró culpable de homicidio doloso. Ese periodista está mal, este periodista se mete con todo el mundo, se cree el mejor investigador. Pero no amigo conmigo no te metas, nada más te lo digo porque tú no sabes cómo está la cosa, yo soy un papá dolido; conmigo no te metas, así te lo digo, yo no soy cualquier persona”.

"No amigo conmigo no te metas, nada más te lo digo porque tú no sabes cómo está la cosa, yo soy un papá dolido; conmigo no te metas, así te lo digo, yo no soy cualquier persona", dijo el padre de Octavio Ocaña al periodista de nota roja

Hermana de Octavio Ocaña confirmó el lanzamiento de un documental sobre su asesinato

Paralelamente, Bertha Ocaña, hermana mayor de Octavio, reiteró lo dicho por su padre, asegurando que la versión que se dio desde el principio (que confirma un homicidio doloso) es la oficial. Además, Bertha confirmó el desarrollo de un documental donde se revelarán los pormenores de este caso que hasta el día de hoy continúa generando mucha controversia.

Bertha Ocaña, hermana mayor de Octavio Ocaña, aseguró que un documental sobre la muerte del actor está en camino (Créditos: Instagram/Octavio Ocaña)

Vamos a dar a conocer en algún momento en un documental que vamos a sacar y ahí les vamos a seguir demostrando quienes tuvieron la razón en todo momento (...) El objetivo del documental es ventilarlo todo, que se dé a conocer todas las anomalías que existieron en este caso y que se dé a conocer realmente cómo pasaron las cosas, cómo sucedieron las cosas, todas las pruebas, todas las fotos, todos los videos, todo lo que nos dijeron en un principio que no fue así. Es demostrar lo que realmente sucedió, ese es el objetivo del documental”.