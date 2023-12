Kimberly Loaiza en picada: su número de seguidores en Instagram desciende tras su polémica confesión

Instagram: Kimberly Loaiza

La influencer y cantante Kimberly Loaiza, junto a su pareja Juan de Dios Pantoja, han estado en el centro de la polémica tras admitir que simularon una infidelidad para promocionar su sencillo “Mal hombre”.

En un vídeo publicado el 18 de diciembre en YouTube, Loaiza expuso que lo acontecido era parte de una estrategia de marketing, contrariando declaraciones previas y anunciando sus planes de boda con Pantoja. Además, informó que se alejaría de las redes sociales para dedicarse por completo a sus hijos, Kima y Juanito.

A pesar de su relación de una década y tener dos hijos juntos, la decisión de la pareja no ha sido bien recibida por los seguidores, notándose una merma en el número de suscriptores en sus plataformas, especialmente en Instagram.

En sólo un par de días, los números de la famosa influencer cayeron de 43.5 millones de seguidores que tenía la semana pasada a 39 millones de usuarios suscritos a su perfil.

El número de seguidores de su cuenta de Instagram bajó rápidamente. (IG: Kimberly Loaiza)

¿Quiénes dejaron de seguir a Kimberly Loaiza?

Entre las figuras que han dejado de seguir a la influencer mexicana está la celebridad filipina nacionalizada estadounidense, Bella Poarch; el joven peruano Josi Martínez; la cantante Paty Cantú; la actriz Angelique Boyer.

Así como La Divaza, La Jose ―quien además no ha ocultado su enojo en redes sociales, compartiendo memes de Loaiza y sugiriendo que el fandom de JD Pantoja se llamen “las patéticas”―; también Karol Sevilla y la cantante argentina María Becerra.

En la lista también se encuentra Danna Paola, quien además ha mostrado abiertamente su apoyo a Kenia Os, cantante a la que Loaiza y JD Pantoja han intentado bloquear su carrera y a la que han acosado sistemáticamente desde la ruptura de Jukilop (como eran conocidos los tres en YouTube, al inicio de su carrera).

La youtuber además anunció su retiro y le pidió perdón a sus "linduras" Crédito: (YouTube/@@KimberlyLoaiza)

JD Pantoja se burla de fans

El influencer también confesó en el video en YouTube que previo al estreno del más reciente álbum de Kimberly estuvo investigando sobre algunas estrategias que se utilizan en la industria del entretenimiento para potenciar la promoción de algún material y fue así como tomaron la decisión de fingir una infidelidad.

“Después de analizar se me ocurrió una estrategia fuerte, le iba a ser infiel a Kim (...) todo bien, no haría eso, estoy muy comprometido con mi familia. Aquí no hay secretos”, destacó.

Luego de referirse a él mismo como “El Pípila”, por el peso que tuvo que cargar en su espalda, subrayó que esta es una gran lección “para toda esa gente que se cree todo lo que inventan en internet. Vean lo fácil que es manipular información detrás de una pantalla”, criticó.

Juan de Dios Pantoja se burló de sus fans. (X/@Juandedios_P)

Luego de que a él también lo cancelaron, el joven salió a publicar en redes sociales un mensaje sugiriendo un cambio de nombre a su fandom por las personas que se quedaron, señalándolas de ser “muy leales”: “Después de esto tengo que cambiarle el nombre a mi fandom, los que se quedaron son bien leales no mms algo como “LAS LEALES DEL BARRIO” jaja no tan así, pero den ideas”, dijo.

A este post en X (antes Twitter) llovieron muchas respuestas, entre ellas se sugirió que se llamen “las que no se valoran”, “las sin dignidad”, “las p*ndejas del barrio”, entre otras.