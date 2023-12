‘Panchito el F1′, el narcocorrido del sicario de Los Zetas al que le secuestraron a su familia por desobedecer

'Panchito El F1', el sicario de Los Zetas al que le secuestraron su familia (Infobae)

Francisco Noe González Ramírez, mejor conocido como ‘Panchito El F1′, es un exintegrante de Los Zetas, que era originario de Zacatecas, mismo que se caracterizó por desobedecer una orden para asesinar a una familia completa y la organización a la que pertenecía le dio donde más le dolía.

‘El F1′ era originario de la comunidad de Jalpa y en una ocasión no quiso hacer caso a una orden por seguir con los códigos de honor de los narcotraficantes lo que provocó que Los Zetas secuestraran y torturaran a su familia. Con esta acción González decidió desertar.

“Lo valiente es herencia de su padre, de su madre ha heredado la humildad, el apoyo lo recibió del Cartel Zacatecas es su tierra natal, muy tranquilo se la pasaba en Jalpa, hasta que un día lo hicieron enojar”, comienza el tema de Los Tucanes de Tijuana.

Ante la presencia de mujeres inocentes y niños dentro de la familia a la que le pidieron que matara, no quiso seguir la orden debido a que buscaba cumplir con los códigos de honor, algo que el grupo criminal para el que pertenecía ignoraba.

“Le ordenaron matar a una familia y Panchito no quiso obedecerlos, sus principios no se lo permitían, no había forma de como convencerlo, matar niños, mujeres e inocentes, ni por nada panchito iba a hacerlo”, continúa al hablar sobre la orden a la que no quiso hacer caso.

Fueron su hermano menor, su padre, su madre y su tío, quienes fueron ‘levantados’ por el exbrazo armado del Cártel del Golfo, quienes a este último le cortaron un dedo de cada mano, lo que desató la furia de Francisco.

“A Panchito las broncas le llegaron, porque no quiso cumplir una orden a todita su familia secuestraron, le pegaron donde más le duele al hombre, del más grande al más chico torturaron, lo que hicieron en verdad no tiene nombre”, continúa el tema al relatar sobre las consecuencias de desobedecer a Los Zetas.

El tema de los Tucanes de Tijuana fue emitido en el año 2016 y es el segundo tema del álbum ‘Corridos temporada 2 - Los implacables’.

“Aquí estamos para lo que se ofrezca, soy derecho y siempre fiel al cartel, a la orden, ‘comandante Hamburguesa’, usted sabe que yo nunca sé rajarme, soy Panchito, soy de Jalpa, Zacatecas, F1 esa es mi mera clave”, finaliza el tema de los Tucanes.

El Cártel del Noreste se integró principalmente por zetas leales a los Treviño Morales (Foto: Captura de Pantalla/ YouTube)

Códigos de honor del crimen organizado

Desde sus inicios los diferentes cárteles cuentan con códigos de honor, en los que destaca el no asesinar a niños y mujeres embarazadas, algo que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo ante la captura y muerte de los viejos capos.

Con la salida de nuevas generaciones de grupos criminales, estas han desobedecido a esa orden, lo que ha provocado la muerte de familias enteras cuando en realidad solo iban en contra de un miembro.

Con Los Zetas, es donde se han registrado más casos como estos, pues durante sus años en activo llegaban a cometer actos de terrorismo llevándose a su paso a personas inocentes.