AMLO asegura que Laynez le ‘cae bien’ pese a sus resoluciones: “Es la podredumbre del Poder Judicial”

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no es nada personal sino que Javier Laynez ejemplifica la podredumbre del Poder Judicial (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a referirse sobre el ministro Javier Laynez Potisek, sin embargo, en esta ocasión antes de criticarlo por sus resoluciones, dijo que en “lo personal me cae bien”.

Te puede interesar: Vapeador: ¿Cuánto cuesta y cuáles son los principales daños en tu cuerpo al consumirlo?

En mandatario acusó a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de considerarse una casata divina, quienes sirven a una minoría -”la oligarquía”- y que en “30 - 40 años no han aprobado nada a favor de pueblo”, según el presidente López Obrador.

“El señor Laynez, la verdad que no tengo nada contra él, no es nada personal, es el que me sirve para explicar la podredumbre que hay en el Poder Judicial, hasta me cae bien el ministro Laynez en lo personal, lo respeto”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Empleados judiciales protestan por el recorte de fondos en el presupuesto del próximo año en el inicio de una huelga de dos semanas, en las afueras de sus oficinas en Ciudad de México, el jueves 19 de octubre de 2023. Portan un cartel que pide respeto para el Poder Judicial Federal. (AP Foto/Marco Ugarte)

El presidente AMLO hizo un recuento de las tres resoluciones del ministro Javier Laynez en las cuales él considera que sirve a una minoría. Como fue el dictamen para que Luis Enrique Orozco quedará como gobernador interino de Nuevo León; dejar sin efecto la cancelación de los fideicomisos del Poder Judicial, recursos que iban a ser destinados para apoyar a los damnificados de Acapulco por Otis.

Te puede interesar: AMLO podrá designar a nueva ministra de la Corte; se ‘cae’ acuerdo en el Senado

Y el último caso que expuso el presidente López Obrador, fue cuando Javier Laynez resolvió que el decreto emitido por el gobierno federal para cancelar la comercialización de los vapeadores afectaba la libertad de comercio: “Pone por encima de la salud lo mercantil”, dijo el presidente López Obrador.

El mandatario explicó que aún está pendiente enviar su reforma para que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos en votaciones populares y adelantó que cuenta con la asesoría de expertos en el tema.