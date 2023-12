‘La Venganza de los EX VIP’ regresa y sentencia: “Acapulco Shore está acabado” (Foto: Cortesía MTV)

MTV ha encendido las expectativas al iniciar la nueva temporada de La Venganza de los Ex VIP, una mezcla explosiva de romance y tensiones que promete dejar al público al borde de sus asientos. Diez famosos solteros arriban a las costas paradisiacas del Caribe colombiano en busca del amor genuino, pero sus vacaciones de ensueño se convierten en una montaña rusa emocional cuando sus ex parejas, las más odiadas, comienzan a aparecer inesperadamente.

Luego de dos exitosas temporadas, Infobae México charló con parte del elenco que ahora está conformado por nombres conocidos como: Fernanda Moreno, Diana Zambrano, Ana Ovalles, Lilián Durán, Daniela Queen Buenrostro, Fraag Malas, Alex Flores, Aldo Tamez de Nigris, Valentino Lazaroh y Asaf Torres, las cámaras capturan cada giro y vuelta de esta aventura, prometiendo escándalos, controversias y, por supuesto, mucho entretenimiento.

“Acapulco Shore está acabado” revela parte del elenco en la charla, externando que luego de 10 temporadas y una al aire, el famoso proyecto que nació en el año 2014 con figuras como Manelyk González y Luis Potro Caballero ya tiene vigencia entre el gusto y amantes de los reality shows mexicanos, tal y como lo fundamentó Diana Zambrano, hermana de Branda, en entrevista con Infobae.

La temporada, que se estrenó el pasado martes 5 de diciembre a través de MTV y Paramount+, se anticipa con un despliegue de emociones intensas: desde peleas hasta parejas de tres, celos, dramas, besos de cuatro, fiestas y diversión desenfrenada. La temperatura subirá mientras la trama se enreda con la llegada sorpresa de los “ex”, llevando la serie a nuevos niveles de intriga y pasión.

‘La Venganza de los EX VIP’ está conformada por: Fernanda Moreno, Diana Zambrano, Ana Ovalles, Lilián Durán, Daniela "Queen" Buenrostro, Fraag Malas, Alex Flores, Aldo Tamez de Nigris, Valentino Lazaroh y Asaf Torres (Foto: MTV)

¿Dónde y a qué hora ver ‘La Venganza de los EX VIP’ 2023?

El reality show que se estrenó el pasado martes 5 de diciembre por MTV, continuará su tercera temporada en ese día de la semana en punto de las 21:00 horas del centro de la Ciudad de México, aunque también está disponible en los siguientes países y horarios: 20:00 horas en Colombia y 12:00 am en Argentina.

“La Venganza Extra”: Karime Pindter pasa de la pantalla a la conducción

Pero la emoción no se detiene ahí. MTV presenta La Venganza Extra, un picante talk show que reúne a los protagonistas de La Venganza de los Ex VIP con la carismática conductora, Karime Pindter. Este programa, transmitido los jueves, promete destapar aún más secretos, revivir conflictos del pasado y, quién sabe, dar lugar a nuevos romances, todo llevado de la mano de la famosa ex integrante de Acapulco Shore.

La Venganza Extra se transmitirá todos los jueves a las 8 pm por la cuenta de MTVLA de TikTok y a las 8:30pm por MTV Latinoamérica, las redes sociales de MTVLA y por Pluto TV.

“La Venganza Extra”: Karime Pindter pasa de la pantalla a la conducción (Foto: Instagram/ Karime Pindter)

La Venganza de los Ex es una adaptación latinoamericana del exitoso formato de MTV UK, Ex On The Beach, que ha triunfado en múltiples temporadas internacionalmente. Esta versión ha roto récords de audiencia en MTV y se ha posicionado como uno de los contenidos más vistos en Paramount+ y redes sociales, consolidándose como un fenómeno mediático.

Además, el respaldo oficial no se detiene: el proyecto ha obtenido la aprobación del incentivo CINA, un reconocimiento otorgado por el gobierno colombiano a través de Proimágenes Colombia. Esto ofrece un descuento tributario del 35% del gasto en servicios audiovisuales en el país, respaldando aún más la producción y la presencia de Colombia en la industria del entretenimiento.

La Venganza de los Ex VIP promete ser una montaña rusa de emociones, y su retorno marca el comienzo de una temporada llena de pasión, drama y la incertidumbre de lo inesperado, todo bajo el sol radiante del Caribe colombiano.