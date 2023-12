Pedrito Sola anuncia su retiro porque no le gusta trabajar hasta tarde: “Se acabó”

(Captura YouTube: Ventaneando)

Pedrito Sola causó preocupación entre sus seguidores, pues el jueves pasado aseguró durante la emisión de Ventaneando que estaba listo para retirarse debido a que sus jornadas laborales podían resultar extenuantes y prefería dormir temprano.

Aunque esto podría desconcertar a los fans más fieles del vespertino de TV Azteca, de una vez les decimos que no hay nada que temer, ya que el presentador de espectáculos no se refería a abandonar el programa donde está con Pati Chapoy, Daniel Bisogno y otros famosos más.

¿De dónde se retirará Pedrito Sola?

Todo comenzó durante una plática al aire, donde Pedro recordó su trayectoria en el teatro y platicó que fue invitado para ver una obra llamada El Diablo tiene otros datos.

El famoso fue entrevistado durante ese evento y ahí ahondó en que ya no pensaba en volver participar activamente de este arte.

(Foto Instagram: @tiopedritosola)

“Yo no salgo en la noche, salir de la función a las 12 o 1 de la mañana... luego en la pandemia me acostumbre a no estar en la calle, entonces mejor se acabó”, dejó muy en claro.

Cabe recordar que a lo largo de los años, Pedrito se ha vuelto uno de los favoritos del público tanto en televisión, como en el teatro y todos los proyectos en los que está involucrado.

Y es que, con su carisma ha logrado conectar hasta con los más renuentes de la industria.

(Foto Instagram: @tiopredritosola)

Ha colaborado en grabaciones de comerciales y ha mantenido una activa presencia en las redes sociales, donde comparte sus opiniones sobre una variedad de temas, desde el cine hasta la situación política del país.

Su autenticidad y franqueza han hecho que su cuenta en redes sociales sea una fuente de interacción y entretenimiento para sus seguidores y por suerte, aún hay Pedrito para un buen rato en Ventaneando.