Mujeres con Bienestar en Edomex: qué significa el estatus ‘concluido’

Mujeres con Bienestar aún no concluye la entrega de tarjetas y esto ha causado confusión en algunas posibles beneficiarias (Gobierno Edomex)

El programa Mujeres con Bienestar en el Estado de México actualmente está en etapa de entrega de tarjetas para quienes fueron seleccionadas como beneficiarias; sin embargo, no todas las aceptadas han recibido su cita para acudir por su plástico y algunas, al consultar el estatus de su solicitud, encontraron que dice “concluido”.

Esto causó confusión ya que el estatus concluido puede aparecer en diferentes puntos de la solicitud y no para todas puede significar lo mismo, depende hasta qué punto del proceso les permitió avanzar.

Para consultar el progreso de la solicitud, es necesario únicamente entrar a la plataforma oficial en este enlace, colocar el número de folio y número de celular. Una vez dentro, dependiendo de cada mujer que inició el proceso, puede haber una o tres secciones.

Para quienes lograron seguir todo el proceso, deberían de ver su cuenta de esta forma (Captura de pantalla)

La primera es Solicitud, este para la mayoría el estatus es “concluído”, pues hasta el momento ya terminó el pre registro y las citaron para entregar la documentación.

No obstante, hay otras a quienes en esta parte les aparece “concluído” y no las citaron para entrega de papeles. Esto podría significar que no seguirán en el proceso de esta primera convocatoria y que posiblemente podrán retomarlo en la siguiente, que iniciará en enero o febrero de 2024.

Solo en el caso de que diga “rechazada”, significa que no son candidatas a Mujeres con Bienestar y no lo serán en un futuro, por lo que en la siguiente convocatoria tampoco serán aceptadas.

Sólo a aquellas que hayan sido aceptadas les saldrá la fecha cuándo deberán recoger su tarjeta y en dónde (Cuartoscuro)

Después, existe otro apartado, el cual es para la entrega de papeles, se llama Documentación. En esta sección se abrió únicamente para las que fueron seleccionadas, les debía mencionar el módulo, fecha y hora en que tenía que acudir a dejar los documentos requeridos.

Para aquellas que sí cumplieron con esta parte, también debería de decir “Estatus: Concluido”. En muchos casos de quienes no llevaron sus papeles esta sección ya no existe y, en su lugar, sólo aparece en Solicitud que ya concluyó el proceso.

Asimismo, en el caso de las que no fueron aceptadas pese a que llevaron los documentos, también se mostrará la misma leyenda; sin embargo, para las mujeres que se encuentren en esta situación lo conveniente es esperar hasta el 20 de diciembre para saber si fueron o no aceptadas, pues los mensajes de cita para entrega de tarjetas se estarán enviando hasta unos días antes de que finalice esta parte del proceso.

Los depósitos comenzarán el 21 de diciembre y serán en orden alfabético por primera letra del primer apellido (Cuartoscuro)

Cabe recordar que la entrega de las tarjetas finalizará el 21 de diciembre, ese mismo día podrían iniciar los depósitos para las que recibieron el plástico entre el 14 y 15 de diciembre.

La segunda etapa de registro a Mujeres con Bienestar en el Estado de México

Juan Carlos González Romero titular de la Secretaría del Bienestar del Estado de México, confirmó que sí habrá una segunda parte del registro de Mujeres con Bienestar para todas aquellas que no pudieron hacer el pre registro o que no pudieron continuar con su proceso.

Mujeres con Bienestar tendrá una segunda convocatoria en 2024 (X/@delfinagomeza)

Hasta el momento no hay una fecha fija para que inicie el nuevo registro, pero podría ser en los primeros meses del siguiente año. “Este programa está en su primera etapa, tengamos paciencia y si no les llegó este año, en enero o febrero del 2024 podremos incorporar más mujeres”, dijo González Romero.

Mujeres con Bienestar beneficiará a las mujeres tanto con el apoyo económico de 2 mil 500 pesos como ofreciéndoles algunos servicios como asistencia médica por teléfono, tarifa preferencia en el Mexibús, seguro de vida, asistencia veterinaria, asistencia funeraria y descuentos.