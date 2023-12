¿Existe el video de la supuesta traición de Chiquis con Esteban Loaiza? Esto dijo la hermana de Jenni Rivera

La polémica sobre la supuesta infidelidad de Esteban Loaiza a Jenni Rivera con Chiquis resurgió tras podcast de Rosie (Getty Images)

Nuevamente revivió la controversia que existió entre Jenni Rivera y su hija mayor, Chiquis, pues ahora Rosie Rivera, exalbacea de la herencia, aseguró que sí existe un video que probaría lo que Janney hizo.

Te puede interesar: Señoras hacen fiesta en honor a Jenni Rivera por aniversario luctuoso; bailan con figura de tamaño real | VIDEO

Cuando murió la Diva de la Banda se encontraba en su mayor punto la polémica que ocasionó el hecho de que la cantante cortó lazos con su hija, Chiquis, a quien acusó de traicionarla supuestamente involucrándose con su esposo, Esteban Loaiza.

Jenni murió sin dirigirle la palabra a su primogénita, por esto es que Janney no es parte de la herencia de la intérprete de Mariposa de Barrio.

Jenni fue la primera en dar a entender que su hija la habría traicionado (Facebook)

Este tema volvió a ser conversación debido a que Juan y Rosie hablaron en su podcast Bromeando sobre las infidelidades y cómo ha ido cambiando este concepto para la sociedad, cómo lo han vivido ellos y lo han afrontado.

Te puede interesar: Cuál es el grado de estudios de Jenni Rivera, leyenda de la música de banda que cumple 11 años de fallecida

Un segmento de esta plática fue retomada por usuarios y se volvió viral en TikTok porque Rosie mencionó que ella habría guardado algo, lo que se dio a entender que hablaba de un video, pero en realidad ella hablaba del anillo de matrimonio de su esposo. Esto se malinterpretó en redes sociales ya que la forma en que fue recortado el podcast llevó a pensar a los internautas que verdaderamente hablaba de Chiquis.

“Estos son temas delicados esto fue un proceso largo, lo procesamos mucho tiempo. La realidad, la que cambió fui yo y ahorita les digo cómo, pero no tengo miedo y guardé (el anillo)”

Rosie hizo comentarios que provocaron que de nuevo se hablara de las acusaciones que Jenni hizo contra su hija, algo que Chiquis siempre ha negado (Twitter/@LaAcademiaTV)

Esto causó una gran polémica en redes sociales ya que acusaron a Juan y Rosie Rivera de estar hablando mal de su familia, justo cuando están en medio de un conflicto que está a punto de pasar a lo legal. Hasta el momento, los hermanos de Jenni no han hablado sobre esta nueva polémica.

¿Qué dijo Jenni Rivera sobre su esposo?

Meses antes de morir, Jenni Rivera compartió en entrevista con El gordo y la flaca que su exmarido, Esteban, tuvo cierto comportamiento que los llevaron a separarse. Cuando le preguntaron directamente si se había tratado de un episodio de violencia, ella lo negó y reveló que en realidad hubo una infidelidad.

Te puede interesar: Jenni Rivera: dónde está la tumba de ‘La Diva de la Banda’ y cómo luce a 11 años de su muerte

La cantante señaló que se separó del beisbolista porque la traicionó de tal forma que ella no lo podía aceptar.

“Para una mujer como yo, al darte cuenta de ciertas actividades de algunas personas, son lo suficiente para haber tomado la decisión que yo tomé (...) No hubo peleas, no hubo maltratos. El día 21 de septiembre me di cuenta de algunas cosas que por lo menos esta mujer que está sentada frente a ti no tolera”, dijo en ese entonces.

Jenni señaló directamente a Esteban Loaiza de haberla engañado, aunque no señaló públicamente con quién se supo porque Chiquis confirmó que su mamá la veía como la que la traicionó (Captura de pantalla/YouTube)

Años después, Chiquis confirmó que su mamá le dejó de hablar porque pensaba que ella había tenido relaciones sexuales con Loaiza en su propia casa.

Fue el 2 de octubre de 2012 que Jenni le envió un correo a Janney explicándole que hubo algunas cosas extrañas que la llevaron a pensar que ella había estado con Esteban y, por tanto, desde ese momento la desde ese momento cortaban todo lazo. La bloqueó de todo medio de comunicación y cambió las chapas de su casa para no volverla a ver.

“Básicamente lo que decía era que todo sentía sentido, y que ya las luces se habían encendido, que ella podía ver claramente que yo me estaba acostando con su marido”, reveló la intérprete de Abeja Reina en su podcast Chiquis and Chill.

Debido a esto, Janney ya no pudo volver a comunicarse con su mamá.