Minnie West aclara cómo murió su madre Amparo Serrano ‘Amparín’: “Sostuve su cabeza ensangrentada”

La primogénita de la diseñadora aclaró cómo murió su madre Crédito: (Instagram/@amparinserrano)

Amparo Serrano, empresaria y diseñadora mexicana conocida a nivel internacional por su marca ‘Distroller’, murió el 12 de agosto de 2022 a los 54 años de edad tras sufrir un trágico accidente en su hogar. De acuerdo con la información que trascendió en ese momento, Amparín (sobrenombre que con el que firmaba sus diseños) falleció tras caer de su sillón elevador, sin embargo, recientemente su hija reveló qué pasó en realidad.

Te puede interesar: ‘Virgencita Plis’ de 3 metros en la Basílica de Guadalupe: ¿Dónde y cuándo podrás verla?

Minnie West, primogénita de Amparo Serrano, asistió como invitada especial al podcast de Aislinn Derbez para hablar sobre el duro proceso que vivió en el último año tras la pérdida de su madre. Fue en esa charla donde aclaró que la creadora de ‘Virgencita Plis’ sí murió tras caer de una altura considerable, pero no de su sillón elevador.

“Mi mamá se cayó de su balcón que no tenía barandal y las únicas que la vimos caer fuimos mi sobrina de cinco años y yo. De ahí obviamente yo me baje corriendo, llegó mi hermana; tuve que hacer básicamente todo, entre agarrarle la cabeza con sangre con un trapo, llamar al 911, llamar a las personas que me ayudaran a encontrar una ambulancia”.

La actriz trató de auxiliar a su madre, pero al parecer el accidente fue fatal (YouTube: Aislinn Derbez)

Minnie West confesó que en ese momento no esperaba reaccionar de la manera en que lo hizo y durante mucho tiempo sufrió porque pensaba que podía hacer algo más para salvarle la vida a su madre.

Te puede interesar: José Eduardo Derbez ‘se arrepiente’ de asistir a la boda de Aislinn y Mauricio Ochmann: “Fue lo peor”

“Ahí fue cuando noté qué cabrón, como reaccionas en una situación en la que (...) no sabes hasta que te pasa. Yo siempre pensé que si veía a alguien caerse, si algo pasa o si alguien se empieza ahogar, me frikeo, pero no. Intenté hacer todo lo que pude, me torturé durante muchísimo tiempo y eso es parte de mi enojo, por si pude haber hecho algo más, pero todos los doctores me dijeron que no había nada más que hubiera podido hacer”, continuó.

Según el testimonio de Minnie West, en medio del dolor y la desesperación intentó cuidar a su sobrina para que no viera la escena, sin embargo, considera que actualmente también tiene un trauma porque vio gran parte de lo que sucedió.

(Foto: Instagram/@amparinserrano)

‘Ya no quise ser actriz”: Minnie West dejó la actuación tras recrear el fatal accidente de Amparo Serrano

Fue en esa misma entrevista donde Minnie confesó que ya no quiso continuar su carrera como actriz porque las autoridades que investigaron el caso hicieron que actuara el accidente que sufrió su madre.

Te puede interesar: Los 10 podcast de Apple en México para engancharse este día

“Para que nos dieran el acta de defunción, me pusieron a actuar la escena en el balcón. Cosa por la cuál después no quise regresar a ser actriz tampoco porque literal, para marcarlo que no fue un... en un momento llegué a pensar ‘¿Cómo? Hay una posibilidad de que piensen que fui yo, que la empujé o qué” cuando solo se resbaló y se cayó”, dijo.

Este es el sillón elevador que Amparín tenía en su casa. (Foto: Twitter / @CarLon_2020)

“A mí sobrina la hicieron hacer un dibujo de qué había pasado y tengo ahí el dibujo: es mi mamá cayendo del balcón, que no tenía barandal en esa parte porque lo estaban arreglando, mi mamá cayendo así hasta que cae en el piso y ya tiene alas, ese es el dibujo de mi sobrina de cinco años”.

Finalmente, Minnie arremetió contra quienes opinaron o hicieron un comentario fuera de lugar sobre la muerte de su madre: “No sé de dónde se sacaron esta idea de que mi mamá se cayó de su sillón elevador, pero yo no iba a salir a decir que no es cierto”.