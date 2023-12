Indigna a internautas el video viral de una brutal agresión a un adulto mayor en Querétaro

Internautas exigen que se haga justicia. (Captura de pantalla)

Un nuevo video que circula en redes sociales ha generado gran indignación, pues en él se ve cómo un sujeto golpea brutalmente a un adulto mayor, mientras otras personas sólo miran la escena atónitas.

Te puede interesar: Herido en procedimiento habría intentado atacar con un machete a oficial en Jericó

De acuerdo con la información, los hechos sucedieron en el kiosco de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Querétaro, cuando un adulto mayor ―presuntamente en estado de indigencia― es atacado a puñetazos y patadas a plena luz del día y al ojo público.

La grabación de más de un minuto de duración comienza cuando el agredido ya se encuentra en el piso, mientras el sujeto lo jala de su ropa, le da puñetazos en la cara y después patadas, principalmente en la cabeza.

Te puede interesar: Esta es la única mansión en Colombia que tiene su propio funicular: queda en Medellín y tiene un árbol plantado justo en el centro

“Espérate, wey, ya no me golpees hijo, ya cabrón”, se escucha decir al hombre mientras jadea para respirara. Las personas que graban la escena también le piden al agresor que ya no lo golpee, pero no hacen nada más para intentar detenerlo y sólo sugieren llamar a la policía.

En Querétaro, un hombre de la tercera edad recibió brutal golpiza debido a que supuestamente “asustó” a la hija de una mujer. (X/@ALunaSilva)

Segundos después, aparece otra persona en la escena e increpa al agresor al preguntar por qué lo golpea, a lo que la pareja sentimental del agresor responde: “porque me espantó a mi hija, señora, si no sabe no se meta”. Luego esta misma persona intenta abrazar al agresor y le dice “ya, amor, vente para acá”.

Te puede interesar: Clima: las temperaturas que predominarán este 7 de diciembre en Ecatepec

Cuando finalmente el sujeto deja de golpear al hombre se ve a la pareja caminar unos pasos hasta llegar a una jardinera con una niña, presuntamente su hija, a la que cuidan otra mujer y otro sujeto, éste último que se despide de mano como si nada.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y menos se conoce cuál es el estado de salud del adulto mayor.

Internautas reaccionaron a estos hechos y piden a la fiscalía General del Estado (FGE) que se investigue el caso y se dé con los responsables. Asimismo, criticaron que los presentes sólo se quedaran viendo la escena pero no hicieran nada, ni que se apuraran a hablarle a una patrulla.

Esta agresión se suma a la registrada hace unas semanas contra un guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis, Puebla. (X/@victorcabreramx)

Este video se suma a los clips que han circulado en redes sociales en donde hay abuso físico. El último de ellos fue el caso de Jonathan, el guardia de seguridad que fue agredido en un complejo residencial en Lomas de Angelópolis, Puebla.

La agresión de Patricio “P” contra un vigilante en una caseta de un fraccionamiento ocurrió la noche del lunes 28 de noviembre, cuando presuntamente el joven no pudo acceder con su Parkimovil, por lo que el vigilante le pidió que pasara a otro carril y le mostrara su identificación, situación que causó gran molestia en el hombre, que rápidamente bajó de su vehículo y comenzó a agredir al guardia de seguridad. Actualmente el joven ya se encuentra vinculado a proceso.