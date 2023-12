Patricio, ´el junior´ de Angelópolis fue vinculado a proceso y estas son las medidas que le impusieron

La FGE de Puebla consiguió la vinculación a proceso de Patricio "N" Captura de pantalla)

Patricio “N”, presunto responsable de la golpiza contra un guardia de seguridad del fraccionamiento Lomas de Angelópolis I, fue vinculado a proceso, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

La agresión en contra del vigilante quedó registrada en un video difundido en redes sociales. En la grabación se puede ver que un hombre, presuntamente Patricio “N”, ingresó a la caseta y se lanzó directamente en su contra.

El empleado no tuvo oportunidad de defenderse y recibió varios puñetazos. Supuestamente el agresor se molestó porque no pudo ingresar con su Parkimovil y el vigilante le pidió que pasara a otro carril.

Tal como adelantó el fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, Patricio “N” no irá a prisión por su presunta responsabilidad en este hecho, debido a que es menor de edad. Sin embargo, le fueron impuestas como medidas cautelares.

Un juez impuso medidas cautelares, a ´el junior´ de Angelópolis (X/@Super_Said)

Las medidas impuestas son no salir del país, no acercarse a la víctima o a su domicilio y someterse a tratamiento psicológico especializado. Sumado a ello el juez estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

¿Dónde está Patricio “N”?

La FGE informó que Patricio “N” no puede salir de México. No obstante, sí puede salir de Puebla y de acuerdo con su padre, desde hace varias semanas salió de la entidad.

El hombre declaró que decidió llevar a su hijo a casa de familiares que viven fuera de territorio poblano, ante los ataques en su contra luego de que se viralizó el video de la agresión en redes sociales.

“En el caso de mi hijo pues lo mandé un rato a California, que estuviera un rato por allá con unos familiares que tenemos y pues nada, o sea creo que actuó mal, sí, no actuó bien pero también fue por una situación generada”, dijo el pasado 1 de diciembre para Imagen Televisión Puebla.

El padre de Patricio "N" lo sacó de Puebla (Captura de pantalla PNT// X/@Libro_negro_)

Sin embargo, es desconocido si luego de atender el llamado del juez se quedó en Puebla o salió del estado una vez más, para evadir los señalamientos en su contra.

“Yo ya hablé con él, él se siente apenado, pero también firme en sus creencias y sus convicciones. Le comenté que los golpes no son el medio adecuado, solamente son un recurso ya en últimas estancias y éste fue el caso. Yo en mi casa pondré orden, estamos tranquilos, estamos obviamente protegiéndonos porque hay mucho odio por parte de la gente”, señaló.

Padre de ´el junior´ de Puebla da su versión de lo ocurrido

El papá del adolescente compartió su versión de los hechos, según la cual el guardia actuó de mala manera en más de una ocasión y que ésto llevó a Patricio “N” a perder el control.

“Días anteriores en el turno de este muchacho había estado contestando de mala manera, levantando la pluma de mala manera, se le dijo que no hiciera eso hasta que ese día que llegó mi hijo, lo trató mal, lo tuvo esperando ahí 15 minutos porque no servía la pluma, no servía la tarjeta, hasta que lo desesperó”, aclaró.

El hombre aseguró que tiene claro que la reacción de su hijo no fue la adecuada. No obstante, justificó lo sucedido: “Los golpes no son el medio adecuado, solamente son un recurso ya en últimas estancias y éste fue el caso”.

Conviene recordar que después de que la golpiza al guardia captó la atención en la red, comenzó a circular un video más, supuestamente protagonizado por el padre de Patricio “N”.

La grabación es una discusión con un vigilante, en la que se puede escuchar al hombre decir: “Cómo no me pueden abrir si soy el propietario de la casa (inaudible) y este brother ya me ha visto muchas veces, ya es personal, cabrón. Puedo pagar la multa que sea, la verg*, la demanda que sea y partirte tu madre, entonces bájale de huevos. ¿entendiste?”.