Edy Smol dice que no cobrará ni un peso por ser vocero de Clara Brugada: “A las pruebas me remito”

Edgar Smolensky fue nombrado vocero de Clara Brugada. Foto: IG/edysmol_esoficial

El gurú de la moda, Edgar Smolensky , mejor conocido como Edy Smol, fue entrevistado por Canal 11, donde habló de diversos temas, entre ellos, su cargo como vocero de precampaña de la aspirantes a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Clara Brugada.

En la entrevista, y ante la pregunta de cómo fue que dio dar el salto de ser influencer a entrar al mundo de la política, señaló que no hay tal salto, pues él se sigue sintiendo ciudadano. “Amo ser ciudadano, amo ir de la mano con todos los ciudadanos, y no, yo lo que creo es que todo ser humano que vive en una comunidad, en una nación, en un estado, en un municipio, tienen que estar involucrados con lo que está pasando en la sociedad, en la comunidad, porque si nos ponemos a pensar, vivimos en comunidad, por ende, tenemos que estar involucrados”, dijo.

Señaló que las personas no deben tener un doctorado o algún grado académico para opinar sobre lo que pasa en su comunidad, como se dice en las redes sociales. “Qué equivocados están, todos pertenecemos a la comunidad, todos somos pueblo, y todos merecemos dar nuestra opinión, siempre y cuando sea argumentada”.

Dijo que él no se consideraba influencer, sino inspirencer, “pues el que influencía es alguien que te está diciendo tú vas a ser como yo, yo creo una infuencia en ti, tú vas a querer ser como yo, yo no quiero que nadie sea como yo, yo quiero inspirarte a que seas como tú quieres, a que seas libre y te expreses en el mundo”.

Clara Brugada busca ser la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México. (ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

Dijo que admiraba mucho a Clara Brugada y se enamoró de lo que hizo en la alcaldía Iztapalapa, de donde fue alcaldesa.

También explicó que él no va por ningún cargo público, pues no le interesa, ya que su cargo es el que debería ser el encargo de todos los ciudadanos, “es ver qué podemos hacer cada uno desde nuestras trincheras, para abonar a que la gente tenga mayor bienestar y poder vivir en una comunidad con mayor armonía, plural, sí, pero entendiéndonos todos”.

Además, aseguró que no cobrará siendo parte del equipo de Brugada. “Ningún servicio que yo vaya a dar hacia la sociedad, a la comunidad, que venga de la parte pública, va a ser cobrado por mí, ni un peso, y a las pruebas me remito, porque no es mi modus vivendi, porque yo decidí estudiar otra cosa, hacer otras cosas y dedicarme al sector privado”.

También dijo que admiraba mucho a Claudia Sheinbaum y al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como a otros funcionarios de la 4T.