“No tienes la menor idea”, dice Tatiana Clouthier a Kenia López Rabadán tras pelea en redes

Tatiana Clouthier y Kenia López Rabadán protagonizan pelea en redes sociales Crédito: cuartoscuro

La tarde de este sábado 9 de diciembre en redes sociales ha llamado la atención la pelea que sostienen la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier con la senadora con licencia, Kenia López Rabadán quien el pasado viernes lamentó a través de su columna que hubiera llevado a la cárcel al académico Alfredo Jalife a quien denunció por difamación.

Todo comenzó cuando la senadora quien forma parte de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) lamentó mediante su columna publicada en un rotativo de circulación nacional el hecho de que el académico fuera detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En ese sentido, López Rabadán dio a conocer que la exsecretaria de Economía estaba en un error tras intentar silenciar, a base de este tipo de sanciones a los que disienten. “¿Qué no hará después?”, se pregunta en el texto publicado el pasado viernes.

La panista atacó a Morena y a Tatiana Clouthier. Foto: Facebook/Kenia López Rabadán

Tras ello, este sábado 9 de diciembre la integrante del partido blanquiazul le recordó a Tatiana Clouthier, quien funge como vocera de Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la red social X que en 1988 su padre, Manuel Clouthier, había sido víctima de fraude electoral donde asegura, estuvo involucrado Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad.

“Hoy Tatiana comparte trinchera con quien defraudó a su padre. No solo traiciona la memoria de su padre, también miente difama y es autoritaria”, lamentó.

Tatiana Clouthier no se quedó callada

Bastaron solo unos minutos para que, también a través de la red social X, la exsecretaria de Economía defendiera la memoria de su padre insistiendo en que la senadora con licencia no tiene ni la menor idea de quién era él, por lo que con ello, avivó la pelea que ha llamado la atención de internautas.

“Uy Kenia, qué bárbaro, qué sorpresa. Cómo se nota que no conociste a Maquio y que no tienes la menor idea de quién fue Maqui Clouthier”, inicia su mensaje.

El video de más de un minuto de duración donde la exsecretaria de Economía le responde a la panista a modo de defender, no solo la memoria de su padre sino también su imagen misma, incluye el discurso de Manuel Jesús Clouthier del Rincón quien en vida fue conocido como Maquio en done afirma repitió en varias ocasiones “Mi lucha no es para que tú creas en mi y en mis sueños, sino para que tú creas en ti y en tus sueños y luches por ellos”, por lo que tras citarlo, no dudó en responderle en que cuando ella pudiera comprenderlo, podrían hablar,

Tatiana Clouthier responde a Kenia López. (Foto: Twitter/wichanoticias)

No obstante, después le recordó que justo fue el partido al que ella pertenece el que traicionó los principios democráticos por lo que su padre había luchado en vida, al tiempo de también referir que el partido blanquiazul había estado traicionando de manera constante desde hace mucho tiempo.

“Eso que tanto criticas está ahí, ahorita al lado de ustedes en una coalición inexplicable. Alitos, Moreiras y súmale los que quieras. Y luego otro más que está ahí que es el hijo el padre del fraude patriótico del que hoy te estás quejando. vete en el espejo que difícil sería poder comprender de lo que estás hablando”, respondió.

La exsecretaria de Economía arremetió contra Kenia López Rabadán por hablar mal de su padre Crédito: X@tatclouthier

Pelea involucra a AMLO

La senadora con licencia quien hace unos días se integró al equipo de campaña de Xóchitl Gálvez Ruíz, le respondió de regreso a la exfuncionaria pública afirmando que había sido despedida por el Gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) supuestamente por haber mentido y difamado al mismo.

“Hasta el abrazo te negó tu líder. Ahora te quieres reciclar, pero la verdad es que ya nadie confía en ti”, le escribió.

La integrante del PAN no se quedó callada y respondió a Tatiana Clouthier en redes sociales Crédito: X @kenialopezr

Hasta ahora,. no ha habido un pronunciamiento de parte de Tatiana Clouthier pero sí hay de internautas que celebraron que no se quedara callada y se defendiera tanto a ella misma como a la memoria de su padre. “Por qué le tienes que explicar con peras y manzana a Kenia López algo es que obvio!! No te rebajes Tatiana”; “A ver si Kenia le entiende un poquito a Tatiana y reflexiona sobre la farsa que tienen montada en el PRIAN” o “Kenia solo entiende de gritos y llamar la atención a toda costa”, fueron mensajes que Clouthier recibió.