Así fue como Peso Pluma sorprendió a Karol G en el escenario

El cantante de corridos tumbados aparece en el nuevo álbum de Karol G. | Archivo Infobae/Billboard.

Karol G está siendo todo un éxito con su gira Mañana será bonito tour. La venta de boletos para sus conciertos ha roto récords de todo tipo. En México, la colombiana ha logrado lo que pocos: llenar más de una vez el gigantesco Estado Azteca de la Ciudad de México.

Peso Pluma, por su parte, también está conquistando el mundo de la música. Hace unas semanas, el mexicano logró llenar el emblemático Foro Sol, además de que sus icónicos temas musicales como Lady Gaga y Ella Baila Sola han sido un auténtico fenómeno de reproducciones en las plataformas digitales de música.

Y es que ambos cantantes son líderes en su género. Karol G ha logrado colaborar con artistas internacionales de impresionante carrera artística, como Shakira; mientras que Peso Pluma ya ha pisado los escenarios más importantes para la industria de la música: como los premios Grammy o el programa de Jimmy Fallon en Estados Unidos.

Recientemente, la colombiana sorprendió a sus fans durante la celebración del Mañana será bonito tour en Medellín, pues se lució con sus invitados. Uno de los más aplaudidos por la audiencia fue el intérprete de El Azul, quien cantó junto a ella su tema en colaboración: QLONA, una de sus canciones más exitosas.

Así llegó Peso Pluma al escenario de Karol G

Los cantantes entonaron el éxito "QLONA" TikTok/julsflowers

Vistiendo de negro, Hassan Kabande subió al escenario de la colombiana en medio de gritos y aplausos para interpretar el éxito QLONA, la primera colaboración entre el mexicano y Karol G. Los fans de la cantante corearon el tema musical y agradecieron la presencia del intérprete.

Y es que Peso Pluma, igual que Karol G, es todo un éxito en Latinoamérica. Los corridos tumbados, uno de sus géneros musicales favoritos (pues también suele interpretar otros ritmos como el urbano o el reggaetón), se ha puesto de moda entre la juventud.

Karol G vendrá muy pronto a México para presentar su taquillera gira Mañana será bonito tour. La intérprete de TQG y Tusa dará siete shows en el país: el 8, 9 y 10 de febrero del 2024 en el Estadio Azteca, el 16 y 17 de febrero del 2024 en el Estadio Mobil Super de Monterrey, y el 23 y 24 de febrero del 2024 en el Estadio Tres de Marzo de Guadalajara.

Por esta razón, es muy posible que la colombiana vuelva a contar con la presencia de Peso Pluma en alguno de los espectáculos programados para México. Recordemos, que Hassan Kabande es originario de Zapopan, y que en la Ciudad de México ha forjado una exitosa carrera artística.

Peso Pluma fue otro de los grandes invitados de la noche en el Mañana será bonito fest - crédito cortesía

Los fans mexicanos de ambos exponentes se encuentran a la expectativa del próximo show de Karol G en nuestro país y la posibilidad de verlos juntos sobre el escenario una vez más.

La reacción de los fans ante el encuentro de Peso Pluma y Karol G

En redes sociales como TikTok, el video del encuentro entre ambos cantantes ha ganado mucha popularidad. Por supuesto, los fans se han hecho presentes en los comentarios de dichos clips. Estos fueron algunos de los comentarios que los seguidores escribieron en internet:

“La gente que se quejaba del precio de la boleto. Llevó a Romeo Santos, Feid, Peso Pluma, a DJ Tiesto, nada más con Tiesto se justifica. El montaje lo vale”, “La verdad a mí Peso Pluma no me gusta, no entiendo la emoción”, “No me gusta Peso Pluma pero esa canción con Karol G es de lo mejor. Y babea mirando a Karol G, ese mujerón”, “Creo que este tipo de canciones le queda mejor a Peso Pluma que los corridos, mi opinión”.