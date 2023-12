Así fue como Ana Claudia Talancón defendió los abrigos de piel

La actriz a sus 43 años demuestra que sigue impactando con su gran belleza. (Instagram @latalancon)

Este 1° de diciembre llegó a la plataforma de Vix Se Llamaba Pedro Infante, una bioserie que repasará la vida y obra del renombrado artista mexicano. En el programa, la actriz Ana Claudia Talancón interpreta a María Luisa León, quien fuera la primera esposa de Infante además de la mánager encargada de llevar al cantante al estrellato.

En una entrevista celebrada con El Universal, Talancón reflexionó sobre el reto de ponerse en la piel de un personaje tan complejo como María Luisa, además de la experiencia de transportarse en el tiempo a las primeras décadas del siglo XX. Algo que destacó Talancón fue la ropa, la cual, asegura, era mucho más incómoda que la que ahora pueden usar las mujeres. Además, la actriz recordada por su papel de Charly en Soy Tu Fan ha generado opiniones divididas en redes tras confesar que disfrutó de usar abrigos de piel, algo que era muy común entre las clases acomodadas de México en los años 30.

“En aquella época era común, hoy en día nos linchan si salimos a la calle con algo así, te gritan asesina, y sí, la verdad es que sí está feo los abrigos de piel, pero son muy calientitos y algunos de los que se usan aquí sí son originales de aquellos tiempos, los consiguieron para dar realismo”, aseguró Talancón en entrevista.

Como bien menciona la actriz, usar abrigos de piel es muy mal visto hoy en día, de hecho, varias celebridades se han visto envueltas en polémica por esta situación. Uno de los casos más recientes fue el de Rihanna, a quien Lisa Lange, presidenta de la organización PETA, le pidió que dejara de usar pieles como un gesto de empatía con los animales que son arrancados de sus hogares y asesinados para crear prendas con ellos.

“Como madre, sabes lo que es proteger y querer asegurarte de que tu familia no sufra ningún daño. Por favor, comprende que este deseo -incluso este instinto- es compartido por los visones, zorros y conejos que son arrancados de sus familias y asesinados por su piel”, escribió Lange en una carta para Rihana, donde además, la invitó a donar sus abrigos de piel a las personas que se encuentran envueltas en la guerra entre Ucrania y Rusia, argumentando que ellas sí necesitan cubrirse del frío mortal.

A principios de 2023, PETA le pidió a Rihanna que dejara de usar abrigos de piel y sintiera empatía por los animales que son arrancados de sus hogares y asesinados para crear ropa Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group

Al contrario de Rihanna, parece que Ana Claudia no tiene intenciones de llevar un abrigo de piel en su día a día, y aunque confesó que pueden ser prendas muy cómodas y abrigadoras, no piensa usarlas más allá de su personaje de María Luisa, a quien además, le tomó un cariño particular debido a las penurias que tuvo que pasar para convertir a su esposo en la leyenda que es hoy en día.

Ana Claudia Talancón confesó que darle vida a la esposa de Pedro Infante fue una experiencia muy catártica (Créditos: Vix)

“Me tocó ponerme en sus zapatos, y no sé si yo hubiera llegado a vivir tanto tiempo el sufrimiento por el que ella atravesó. Al convertirse (Pedro Infante) en este ícono del cine mexicano y de la música nacional, la deja a un lado; ella sintió que dio su vida y sacrificó su carrera personal, incluso dejó de comer para que él tuviera con qué vestir… Sintió que lo impulsó de una forma tan fuerte para quedar rezagada en el éxito que tuvo. Eso la volvió una mujer dura, con mucho resentimiento”, explicó Talancón en entrevista con Milenio.