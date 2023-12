Cuál es la serie más reproducida en Netflix México HOY

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Estas son las producciones más populares de Netflix México

1. Nothing to See Here

2. El gran cirujano del engaño

El Dr. Paolo Macchiarini es famoso por sus revolucionarios trasplantes de tráquea con tecnología de células madre. Solo hay un problema: sus pacientes no sobreviven.

3. El juego del calamar: El desafío

456 jugadores reales inmersos en el mundo de El juego del calamar’ ponen a prueba sus habilidades (y su carácter) para optar al gran premio de 4,56 millones de dólares.

4. Una familia normal

El mundo de una familia aparentemente perfecta se desmorona cuando un asesinato revela que están dispuestos a hacer lo que sea para protegerse los unos a los otros.

5. El ADN del delito

Un grupo de agentes federales va a tener que recurrir a su ingenio para descifrar las claves de un espectacular robo.

6. El reemplazo del chef Chico

Cuando el jefe de cocina de un refinado restaurante filipino entra en coma, su segunda chef debe asumir el mando para evitar el cierre del local.

7. The Crown

Drama sobre las rivalidades políticas y los romances acaecidos durante el reinado de Isabel II, así como de los eventos que moldearían la segunda mitad del siglo XX.

8. El show de los Looney Tunes

Nueva serie protagonizada por dos de los más famosos Looney Tunes, el pato Lucas y el conejo Bugs Bunny. Tanto ellos dos como otros personajes famosos (Yosemite Sam, la abuela, Piolín y Silvestre) vivirán juntos en una urbanización y se verán involucrados en varias aventuras en episodios de treinta minutos de duración. Paralelamente la serie incluirá cortos para amenizar la historia, protagonizados por secundarios como El diablo de Tasmania (Taz), Speedy González o Marvin el marciano, mientras que el Correcaminos y el Coyote protagonizarán cortometrajes de animación por ordenador.

9. La luz que no puedes ver

Al final de la II Guerra Mundial, las vidas de una chica francesa ciega y un soldado alemán se cruzan.

10. Los trabajadores del ferrocarril: La historia no contada de Bhopal 1984

Tras una fuga de gas letal en una fábrica de Bhopal, unos valientes ferroviarios se juegan la vida para salvar a otros en plena catástrofe.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.