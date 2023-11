Tras defender a Mariana Rodríguez, Xóchitl Gálvez pide que no se le relacione con Vicente Fox

Xóchitl consideró inadecuados los comentarios del guanajuatense contra Mariana Rodríguez. | Twitter: Xóchitl Gálvez / Instagram: Vicente Fox

Luego de que el ahora exgobernador de Nuevo León, Samuel García, se destapara como aspirante a la presidencia, los ataques hacia su familia no faltaron. Por ello, Xóchitl Gálvez no dudó en defender a la esposa del emeceísta, Mariana Rodríguez, a quien el expresidente Vicente Fox tachó de “dama de compañía”.

Desde su cuenta de Twitter, ahora X, el exmandatario se habría referido a la regiomontana de forma despectiva lo que rápidamente lo puso en el ojo público y fue duramente criticado tanto por internautas como por personalidades de la política mexicana.

Ante ello, la panista Xóchitl Gálvez se deslindó de cualquier relación con el miembro de su partido y solicitó que su imagen no sea vinculada con él pues lo que Vicente Fox diga debe ser tomado como una opinión personal.

“Mira, la verdad es que justo lo que estamos pidiendo es que no nos vinculen con hombres. Yo soy yo, yo no dependo de ningún hombre ni mucho menos, lo que él opine lo hace a título personal, no habla por mí”, indicó en su visita a Guadalajara, Jalisco,

Xóchitl Gálvez aprovechó su visita a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para deslindarse de las ideas de Vicente Fox. (Prensa/Xóchitl Gálvez)

¿Qué dijo Fox?

Fiel a su estilo polémico, el oriundo de Guanajuato publicó un tuit donde respondió la publicación del periodista Pedro Ferriz de Con, quien adelantó que tiene una investigación donde destaparía los “trapos sucios” de Samuel García, su esposa y la familia de ambos. Ahí, Vicente Fox Quesada expresó: “Pedro, cuéntanos la historia. Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía”.

Estas palabras rápidamente se hicieron virales, pero fue exsenadora de la República quien rápidamente le respondió: “Si atacan a una nos atacan a todas. Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya. Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de @VicenteFoxQue contra Mariana Rodríguez @chavacanamayor”.

Xóchitl Gálvez condenó las críticas de Fox hacia Mariana Rodríguez. | Captura de pantalla

Asimismo, Mariana Rodríguez no dudó en responder el ataque directo hacia su persona y dejó en claro que es mucho más que una “dama de compañía como lo declaró el expresidente de México en sus redes sociales.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar.

Lo que usted hizo, se llama violencia. Por ciento, hoy es el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Tómelo en cuenta”, publicó en X.