Clara Brugada recibió constancia como precandidata a la CDMX y Sheinbaum advirtió “juntas somos dinamita”

Clara Brugada recibió su constancia como precandidata única a la CDMX (Cuartoscuro)

Clara Brugada Molina recibió la constancia de precandidata única a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de manos de Mario Delgado Carrillo y Claudia Sheinbaum Pardo, presidente del partido guinda y la precandidata a la Presidencia de la República.

Durante un evento celebrado en una de las Utopías de Iztapalapa, las dos precandidatas se dedicaron palabras de reconocimiento. La primera pidió a la demarcación que gobernó en tres ocasiones apoyar el proyecto que encabeza la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México; mientras que la segunda, destacó el equipo que forman y advirtió que “juntas somos dinamita”.

Para profundizar en las palabras de Brugada Molina, ésta recalcó que la capital del país “es el corazón de la Cuarta Transformación”, por lo que pidió a los militantes de la 4T trabajar de manera ardua debido a que se tiene un compromiso “enorme” por retener la urbe y explicó que sólo se logrará mediante la unidad.

“Estamos en esta gran tarea, vean a los de enfrente divididos, traicionados, peleados y todavía piensan que van a poder incidir, se atreven que van a poder tener esta Ciudad de México, de ninguna manera”

Clara Brugada se comprometió a que Iztapalapa sea la alcaldía con mayor apoyo a Claudia Sheinbaum (ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

Aunado a lo anterior, la exalcaldesa de Iztapalapa también instó a la población a apoyar a Claudia Sheinbaum en sus pretensiones por la titularidad del Ejecutivo Federal: “Queremos comprometernos que Iztapalapa se convierta en la alcaldía con mayor apoyo a Claudia Sheinbaum, la alcaldía de la ciudad, pero también del país que mayor apoyo va a dar a Claudia Sheinbaum”.

“Somos dinamita”, advierte Claudia Sheinbaum

Por otra parte, la precandidata a la Presidencia de la República recalcó el trabajo que ambas políticas han realizado en la capital del país, por lo que adelantó que “son dinamita” juntas y confió en que no hay alguna posibilidad de ser derrotadas.

“Juntas somos dinamita, dos mujeres, un camino que van por el carro completo en la capital”

Además, la exjefa de Gobierno recordó la importancia que tiene Iztapalapa en la capital, debido a que es la alcaldía con mayor número de habitantes, por lo que pidió a los militantes dar el mensaje a los habitantes de las otras demarcaciones para tener un mayor impacto y ganar en la ciudad.

“Vamos a gar las próximas elecciones en la ciudad e Iztapalapa tiene una tarea muy grande, pero le ve va a quedar chica, cada uno de ustedes, 1.8 millones de habitantes, tiene que hablar con otros de las 15 alcaldías de cómo se gobernó en Iztapalapa”, expresó.

Claudia Sheinbaum reconoció la importancia de Iztapalapa en la ciudad (ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

Asimismo, Sheinbaum Pardo destacó que nunca van a traicionar al pueblo de la Ciudad de México y que la mayor prueba es que tanto ella como Clara Brugada regresan a los lugares que gobernaron, algo que muy pocos políticos llevan a cabo.

No obstante, no perdió la oportunidad de criticar a la oposición y pidió a la población recordar cómo estaba la capital cuando fue gobernada por Miguel Ángel Mancera, además de adelantar que no van a permitir que la corrupción regrese a la capital del país.

“Aquí en la ciudad dicen que quieren regresar a gobernar un representante de eso que combatió la fiscal Ernestina Godoy, la mejor que tiene todo el país, que no nos digan pues ha combatido el crimen y la corrupción con honestidad y principios una mujer que conoce Iztapalapa”, refirió.

La precandidata a la presidencia también recordó la investigación de el Cártel Inmobiliario y destacó que la urbe no puede volver a ser gobernada por la corrupción; sin embargo, explicó que, de acuerdo a datos oficiales, en la alcaldía que gobernó Brugada Molina es donde más se redujo la incidencia delictiva.