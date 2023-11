Caída de Luis Miguel en concierto y boletos agotados desatan MEMES

Luis Miguel resbaló y cayó en el escenario durante su quinto concierto en la Arena Ciudad de México (X: @LuissLm)

Usuarios de X reaccionaron con memes y divertidos comentarios a la caída que sufrió Luis Miguel durante su quinto concierto en la Arena Ciudad de México. Al intérprete de “La Incondicional”, su calzado lo traicionó y, durante la interpretación del tema “Cielo Rojo”, resbaló y cayó de espaldas ante el asombro de los miles de personas que se dieron cita en el recinto de la capital mexicana.

El momento fue registrado por los asistentes, quienes compartieron el momento en redes sociales, donde los videos se hicieron virales y generaron todo tipo de comentarios. Los fans de ‘Luismi’ destacaron que el astro de la música tomó con mucho humor el incidente, además de que salió del apuro como los grandes.

Como se ve en los videos, al caer al sueño, Luis Miguel se queda un momento tirado haciendo una especie de ‘ángel’, para simular. Posteriormente, se levanta rápido, toma el micrófono y mira la suela de sus zapatos mientras ríe.

Su aplomo y dominio de la situación le valió la ovación del público, quien le celebró su acción.

En redes surgen memes por la caída de ‘EL Sol’

Los videos de la caída se viralizaron en redes sociales durante la noche del 25 de noviembre, y dieron paso a memes y divertidos comentarios de parte de usuarios en X. Algunos internautas, utilizaron divertidos dibujos animados para hacer referencia al estado de Luis Miguel luego de la caída.

En una de las imágenes más compartidas, se observa a Capitán Hero, de ‘La Casa de los Dibujos Animados’, malherido llegando a su casa, en una clara referencia a las posibles dolencias que Luis Miguel pudo soportar en privado una vez que terminó el show.

Otros usuarios ironizaron sobre el incidente publicando imágenes de populares personajes de memes, en posturas que retan la lógica física.

Usuarios reaccionaron con memes a la caída de 'El Sol' (X).

Los internautas hicieron volar su ingenio con divertidos memes (X).

La caída de Luismi dejó varios memes (X).

Fans aplauden la reacción de Luismi

Pero la caída de Luis Miguel no solo generó memes, también divertidos comentarios de parte de fans y no fans del ‘Sol de México’, quienes desataron que incluso para caer tiene estilo. La usuaria @_MontielA destacó que pese a la caída, nunca dejó de cantar, comentario que fue replicado por decenas de usurarios, quienes destacaron que, en otros tiempos, ‘el Sol’ no tomaba con el mismo humor este tipo de Incidentes.

Fans de Luis Miguel aplaudieron su profesionalismo para seguir con el show (X).

Preventa también desató memes

El incidente en la Arena Ciudad de México ocurre un día después de una atropellada preventa para el octavo concierto de Luis Miguel en la Arena Ciudad de México, fecha que no estaba contemplada al inicio de su gira y que marcaría una pausa a su Tour 2023. Las largas filas virtuales para conseguir un boleto, desataron divertidos memes en X.

La caótica preventa generó memes en X, antes Twitter (X).

Más de 70 mil personas llegaron a estar en espera para conseguir entradas (X).

Internautas que no conseguían entradas, pidieron a otros que ya han asistido, no darles una oportunidad de ver a su ídolo (X).

No faltó uno que otro despistado (X).

El octavo concierto de ‘El Sol’ se llevará a cabo el 20 de diciembre y, a 24 horas del inicio de la preventa, fans reportan no haber conseguido boletos pese a permanecer durante horas en la fila virtual para adquirir sus entradas.