”Ni tu gente te quiere, eres bien ponedor”: filtran discusión entre sicario de ‘El Mayo’ y ‘El Nini’ | AUDIO

La pelea entre 'El Nini' y 'El P1' (Infobae)

A mediados de 2020, a través de redes sociales se filtró un audio en el que se expuso que las cosas al interior del Cártel de Sinaloa no estaban bien, debido a que había una fractura entre las dos facciones; la de ‘Los Chapitos’ y ‘La Mayiza’, siendo el protagonista el ahora aprehendido, Néstor Isidro ‘N’.

‘El Nini’ sostuvo una discusión con Ponchito de la Lima, mejor conocido ‘El P1′, pistolero de ‘El Mayo’ Zambada, de quien no se tienen muchos datos, al ser un capo de bajo perfil, sin embargo, se le ha mencionado en muchos corridos por encargo.

“Haz de ser muy buena gente ver... Nadie te quiere en Culiacán, ni tu misma gente te quiere ver... ni tu comandante de quiere, no me gusta poner gente a mí, tu eres bien ponedor, pero a ustedes a su alrededor hay varias gentes que no lo quieren, para que sepa ver..., porque eres bien cul..., varios dicen, este vato vale ver... va y lleva mitotes a ‘El Iván’, es bien mitotero nomas, puro mitote, puro mitote, no seas mitotero ver...”, se escucha decir a ‘El P1’.

“‘El Comanche’ está conmigo, nadie está con ustedes, puros de estos dolidos”, respondió ‘El Nini’.

El sicario del Cártel de Sinaloa se pelea a palabras con 'El P1' Crédito: YouTube de MéxicoDifunde

“No ocupamos que nos ayude nadie güey, arrastramos huevos para que sepas ver..., nosotros no ocupamos a nadie pa’ que sepas, el que nos quiera apoyar que no apoye y al que no, no lo ocupamos pa’ que sepas”, palabras de Ponchito de la Lima.

Aunque casi no se logran distinguir algunas palabras, queda claro que ‘El Nini’ habría tenido conflicto con su personal a cargo, aparentemente por ser una persona “ponedora”, que acusaba a sus compañeros de facción con su jefe Iván.

Más adelante en el audio se escucha a ‘El Nini’ hablando de su personal y los asesinatos que han cometido a los que lo han traicionado, a lo que el miembro de ‘Los Rusos’ dice que su personal va a pelear y no “va a voltear bandera”.

Así comenzó el conflicto entre 'El Mayo' y 'El Nini' (Infobae)

“Aquí nosotros arremangamos el queso, aquí no somos cul... aquí nada de que volteamos bandera, aquí no somos Dámaso y ningún cartel de esos ver... aquí somos ‘Rusos’ para que sepas ver...”, asegura el sicario de ‘El Mayo’.

En todo momento, ‘El P1′ le pide pelear uno a uno y no mandando al personal, mientras ‘El Nini’ habla de su “gente” al asegurar que tienen más apoyo que la facción de ‘La Mayiza’.

Conflicto de Néstor Isidro con Zambada García

Desde 2018, ‘El 09’ tenía conflictos con Zambada cuando sus familiares de testificaron contra ‘El Chapo’ Guzmán en su juicio en Estados Unidos, aunado a que un año más después ‘Los Rusos‘ violentaron a 11 policías municipales que protegían a ‘Los Chapitos’, tras descubrirlos extorsionando.

Como siempre la división de Zambada les ha solicitado a ‘Los Chapitos’, que “se relajen o los relajan ellos”.