Lupita Jones rompió en llanto al hablar de su salida de Miss Universo

Lupita Jones habló de cómo se enteró de su despido de Miss Universo y lloró al término de la entrevista Foto: Cuartoscuro

Lupita Jones está en una nueva controversia ya que fue sacada de Miss Universo ya que Cynthia de la Vega tomará su lugar como directora de Mexicana Universal. En la primera entrevista que dio sobre el tema, no pudo contenerse y rompió en llanto al recordar cómo se enteró de la noticia.

La primera Miss Universo mexicana fue entrevistada en el programa Siéntese quien pueda, donde acusó que la forma en que se enteró que estaba fuera de la organización fue a partir de información extraoficial y los ataques mediáticos que presuntamente comenzaría el empresario Raúl Rocha Cantú, el nuevo CEO de la franquicia en México.

Según Jones, la nueva organización de Mexicana Universal desde el principio intentó acabar con su reputación sin siquiera conocerla, por ello cuestionó de qué forma levantarán una plataforma que impulse a las mujeres si ya estarían acabando con una.

Cynthia de la Vega tomó las riendas de Mexicana Universal por decisión de la dueña de Miss Universo, Anne JKN, y Raúl Rocha, dueño de la franquicia en México (Cuartoscuro)

“Extraoficialmente me llegó la información de que este señor Rocha contrató una agencia de marketing para destrozar mi reputación, para destrozar mi imagen (...) Su mejor estrategia es destrozar a una mujer que ni siquiera conoce, que no le ha hecho nada, y sobre eso usted quiere construir una plataforma de empoderamiento para la mujer; no me parece coherente”, acusó la exdirectora.

Agregó que lo mínimo que esperaba de la organización, era que le dijeran que su forma de pensar no iba con los nuevos objetivos de Miss Universo y por eso quedaba fuera, pero ni siquiera se pusieron en contacto con ello.

Ahora que Cynthia de la Vega tomó su lugar, no quiere insistir con Miss Universo porque no está de acuerdo con el rumbo por el que lo está llevando la nueva dueño, Raúl Rocha, y no “arriesgará el pellejo” por un certamen que no vaya a corde a sus principios.

La ex directora de Mexicana Universal aseguró que quisieron destrozar su reputación Crédito: Univision

Al término de la entrevista con Siéntese quien pueda, Lupita Jones se levantó a abrazar a Lucho Borrego, quien estaba platicando con ella y comenzó a llorar.

“Gracias, Lucho, porque siempre has sido bien leal, porque también has sido fuerte conmigo, también me has puesto a prueba con preguntas”, dijo mientras lloraba.

Lupita Jones sabía que ya no era la directora de Mexicana Universal; no lo dijo para no afectar

Hace unos días se llevó a cabo la final de Miss Universo 2023 y Melissa Flores, la representante de México en el certamen, no logró pasar la primera ronda de eliminación.

Melissa no pasó la primera ronda de eliminación, lo que causó una gran indignación entre el público mexicano (AP/Moisés Castillo)

Desde días atrás la habían criticado por supuestamente no tener la energía necesaria para estar en la pasarela y esto pudo afectar su desempeño en la final, además de los rumores que ya estaban siguiendo a la organización por la postura que tomó Lupita de no modificar su reglamento para ser más inclusiva en Mexicana Universal.

Por todo esto, Jones destapó ayer, 20 de noviembre, que es cierto que ya hay una nueva directora de Miss Universo en México, pero no quería decirlo para que trataran de forma justa a Melissa Flores, algo que no habría sucedido.

“Es muy difícil que dejaran que la última reina que trae Lupita Jones brillara. Algo que pedí muchísimo es que el trato hacia mi representante (Melissa) sea honesto, (pero) creo que mi petición no funcionó”, reveló en una transmisión en vivo.

La ex reina de belleza quedó fuera de la organización tras 30 años Crédito: IG/ sientesequienpueda

Poco después fue que se dio a conocer de forma oficial que Cynthia de la Vega es la nueva directora de Mexicana Universal.

Por su parte, la regiomontana no quiso dar detalles sobre su relación con Lupita Jones, sólo mencionó que no guarda rencor y le agradeció por el tiempo que estuvo al mando de la organización.