Aldo de Nigris reveló el equipo con el que no fichó por burlarse de la muerte de su hermano “Tano”

Aldo de Nigris reveló el equipo con el que no fichó por burlas sobre la muerte de su hermano Antonio. [X/@Rayados]

Aldo de Nigris es uno de los jugadores más recordados y queridos por la afición de Monterrey, club con el que ganó dos campeonatos de la Liga Mx y tres títulos de la Concachampions, situación que le abrió las puertas para ser buscado por distintos equipos, aunque el exfutbolista reveló al club que tenía vetado por los canticos que hizo la afición respecto a la muerte de su hermano Antonio de Nigris.

De Nigris se convirtió en un referente para los Rayados, equipo al que llegó como préstamo pero que tras sus buenos resultados terminaron comprando. Ayudó a que el equipo consiguiera dos campeonatos del futbol mexicano junto a Humberto “Chupete” Suazo, siendo comandado por Víctor Manuel Vucetich.

El exfutbolista es hermano de “Poncho” y Antonio, siendo el menor, y el segundo que se dedicó al futbol junto a “Tano”, quien también se convirtió en un referente en México, un jugador que recorrió el mundo con distintos clubes.

Aldo recordó un momento en el que varios equipos apostaron por él debido al buen momento que vivía con Rayados, aunque señaló la razón por la cual rechazó a uno de los considerados “grandes”.

Aldo de Nigris disputó la final del Apertura 2009 contra Cruz Azul, en donde marcó el primer gol. [Instagram/@Aldodenigris

Aldo de Nigris rechazó a Cruz Azul por burlas sobre la muerte de su hermano

En un video subido a su cuenta de Tiktok, De Nigris relató que varios clubes como Chivas, Pachuca, León y Cruz Azul querían ficharlo, sin embargo, detalló que nunca hubiera fichado con los Cementeros debido a que sus aficionados se burlaron de la muerte de su hermano en la final que disputaron ambos clubes en 2009.

“Ya me habían hablado de Rayados. Oye acabas de firmar tres años, ¿Te quedas?. Tu decide pero te quiere Chivas, te quiere Grupo Pachuca, me quería para León o Pachuca, y te quiere Cruz Azul. Y yo mira a Cruz Azul yo no me voy nunca, porque en la final de 2009 salgó a calentar y la barra hizo un cantico de Toño, bravísimo”, comentó Aldo en el podcast junto al influencer “La Mole”.

Antonio “Tano” de Nigris falleció el 15 de noviembre de 2009 a causa de un paro cardiaco mientras se encontraba jugando para AE Larisa, en Grecia, una noticia que impactó al mundo del futbol. En ese tiempo, Aldo se encontraba jugando para Rayados, con quien ya había conseguido la clasificación a Liguilla y se encontraba listo para iniciar su participación.

La fase final terminó siendo distinta para De Nigris, quien salió motivado en cada encuentro con Monterrey anotando goles que dedicó a su hermano. Llegando hasta la final del Apertura 2009, en donde tuvieron que jugar contra Cruz Azul.

El exfutbolista Aldo de Nigris habló respecto al club con el que decidió nunca fichar debido a cánticos de los aficionados sobre la muerte de su hermano "Tano" Crédito: Tiktok/@aldodenigris

“(El cantico) de que se murió y todo, pero bien con letra y todo. Apenas estaba calentando y yo me acuerdo que les dije ‘les voy a meter un gol, van a ver’. Venía muy cerquita, muy fresco y yo con me quedé con eso”, agregó el exfutbolista respecto a su decisión.

En aquella final, Aldo de Nigris marcó el primer gol del juego de vuelta al minuto 9 del segundo tiempo, celebrando frente a la porra de la Maquina con una playera con la imagen de su hermano. A la postre, Rayados se terminó coronando campeón esa misma noche en el estadio Azul.

El delantero mexicano se quedo con los regiomontanos hasta 2013, año en el que fue fichado por Chivas, club al que poco pudo ayudar para salir de la crisis que vivían en ese momento, logrando solo 12 goles en los 60 partidos que consiguió disputar.