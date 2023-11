“No está chido que le deseen la muerte a mi familia”: Greta Cervantes, actriz mexicana, llora por mensajes de odio a su familia israelí

La actriz mexicana recién se regreso a Israel junto a su marido, que es oriundo de allá. (Instagram @gretacervantes)

Luego de vivir en carne propia los atentados del grupo terrorista Hamas en Israel, la actriz mexicana Greta Cervantes fue una de connacionales que pidió ayuda al gobierno de México para regresar a su nación sana y salva.

Sin embargo, debido a la guerra entre Palestina e Israel, la mexicana ha sido objeto de críticas al estar casada con un ciudadano israelí, por lo que ha recibido miles de comentarios de odio en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la actriz, quien participó en múltiples episodios de La Rosa de Guadalupe, pidió a los usuarios de internet que paren con los mensajes de odio, al asegurar que ella está en contra de la guerra que tienen Israel y Palestina.

“Que onda followers, ¿Cómo están? Sé que he andado desaparecida de todos lados en las redes sociales, y es por qué no he estado teniendo muchos mensajes positivos, he estado recibiendo muchísimo hate en todas mis redes sociales y pues es algo que quieras o no te daña. Yo veía a la gente que comentaba cosas negativas. Ojalá y nunca vivan lo que yo viví en Israel.

“No voy a dejar de hacer contenido y seguiré haciendo lo que me gusta. Ya para los que ya no me quieran seguir y quieran seguir tirándome hate, son bienvenidos a no seguirme y a darse cuenta de que los comentarios que envían lastiman y duelen, quisiera decir que no, pero si lastiman, sean cuidadosos con lo que cuenta. Al fin y al cabo somos ciudadanos del mundo y debemos tratar como nos gustaría que fuéramos tratados. Entonces recuerden que el karma está cabrón y todo se regresa en esta vida”, resaltó.

Explota en llanto

La actriz se encuentra viviendo en Israel junto a su esposo. (Instagram @gretacervantes)

Sin embargo, la actriz mexicana, en su última historia en Instagram, no aguantó más y exhibió los fuertes comentarios que ha recibido su esposo y ella, debido al conflicto que hay en la guerra entre Hamas e Israel. Por ende, Greta Cervantes explotó en llanto revelando que los mensajes le han afectado mucho.

La actriz, quién se encuentra casada con un ciudadano israelí exigió llorando a sus haters parar sobre sus comentarios deseándole la muerte. Crédito: Instagram Greta Cervantes

“Y pues ya güey voy a cerrar con este tema, nada más que diciendo que está super triste, me da muchísimo coraje que gente que ni te conoce, que ni sabe que es lo que te gusta y no sabe nada, solamente te escribe diciendo: ‘Ojalá se muera tu familia, ojalá tu esposo se muera’, ósea, güey qué pedo saben, ósea como si mi marido tuviera la culpa de todo lo que está pasando aquí, sabes, no está nada padre, por favor cuiden sus palabras y todo lo que le deseas a la gente”, finalizó.