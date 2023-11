Kalimba ‘coqueteó’ con Leonardo de Lozanne: “¿No me das un beso?”

Kalimba halagó en más de una ocasión al exvocalista de Fobia. (Foto Instagram: @kalimbaofficial)

Es muy común que entre hombres existan bromas con el hecho de aparentar (o asegurar) que sienten un atractivo físico hacia alguien del mismo sexo, pero hasta qué punto estos aparentes chistes o comentarios son “jugando” o “falsos”, sobre todo por la reacción que desencadenan en la persona objetivo de las palabras.

El ejemplo para que lo anterior quede más claro ocurrió entre dos de los cantantes mexicanos con una gran trayectoria dentro del mundo de la música. Ellos son: Kalimba y Leonardo de Lozanne, reconocidos por sus trabajos como solistas y por haber pertenecido a grupos importantes como OV7 y Fobia, respectivamente.

En la visita del intérprete de No Me Quiero Enamorar al programa Miembros al Aire, donde el cantautor de Hipnotízame es el anfitrión, estuvieron platicando sobre el género urbano y la posibilidad de incursionar en los ritmos latinos, tema que desencadenó el ‘coqueteo’ de Kalimba hacia Leonardo de Lozanne.

ARCHIVO - Leonardo de Lozanne es considerado una persona "tragaños", es decir que se mantiene igual físicamente con el pasar de los años. (Foto AP/Christian Palma)

Cuando el cantante de OV7 dijo que se sentiría cómodo cantando reggaetón pues es un género que le gusta, el resto de conductores de televisión del programa de entretenimiento le pidieron a Leonardo de Lozanne que interpretara en este ritmo musical uno de sus más grandes éxitos, el tema de Microbito, que es parte de las canciones exponentes del rock en español.

Ante los comentarios que buscaban molestar al cantante, fue Kalimba quien salió en su defensa diciendo que Leo no necesitaba incursionar en ningún otro tipo de música pues en el que él se encontraba era “un mago”, desatando risas y palabras que hacían alusión de que le estaba coqueteando.

Pero el intérprete de Se Te Olvidó no se detuvo, sino todo lo contrario, le pidió un beso e hizo alusión a “lo guapo” que estaba. Esto fue lo que dijo: “No, pero él no lo necesita, este señor no necesita ir a diestra ni siniestra, donde está es un mago... ve esos ojos, ¿No le darías un beso tú?”, desatando risas entre todos los presentes quienes gritaron en coro: “beso, beso, beso”.

El cantante halagó al excantante de Fobia Crédito: YouTube: Unicable

Leonardo de Lozanne devuelve halagos a Kalimba y se burlan de él: “No se puede decir nada”

Leonardo de Lozanne se mantuvo en silencio ante las palabras que le dedicó Kalimba a modo de coquetería, pero poco después él devolvió los halagos, aunque de carácter profesional y no sobre algún rasgo físico. Sin embargo, esto no importo pues el resto de conductores de Miembros al Aire continuó burlándose de ellos.

Frustrado y convencido de que las osas no iban a ser diferentes, el intérprete de Vivo sólo le comentó a Kalimba que en ese programa no se podían decir “bien las cosas”.

