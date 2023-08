Sandra Echeverría volvió a separarse de Leonardo de Lozanne tras intento de reconciliación

Leonardo de Lozanne no se ha pronunciado al respecto (Instagram: @sandraecheverriaoficial)

Casi tres meses después de que Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría intentaran reestablecer su romance, la cantante de regional mexicano reveló que ya volvieron a separarse, pues no funcionó la segunda oportunidad que le dieron a su matrimonio.

Sandra Echeverría mencionó que luchó hasta el final por salvar la relación, así que está tranquila: “Estamos en una época de toma de decisiones pero ahorita estoy solita”, mencionó a Uno TV.

La cantante confirmó su soltería, se mostró con una expresión tranquila y aseguró que sus prioridades habían cambiado, pues dedicará todo su tiempo a su hijo Andrés, de siete años. Antes de la primera separación, habían estado ocho años unidos en matrimonio.

De igual forma, adelantó que solo el tiempo la ayudaría a asimilar la turbulencia de lo que está viviendo actualmente:

Sandra Echeverría no tenía confianza en que hubiera funcionado la reconciliación (Cortesía Ocesa)

“Ha sido muy difícil, el tiempo es clave, también el hecho de que uno se quede en paz sabiendo que luchó hasta el final, creo que eso es lo que más tranquilidad y paz te da, finalmente he tratado de estar distraída, he estado leyendo, eso me sirve mucho. Estar distraída, tener planes con mi hijo, disfrutarnos, tener una serie de cosas”, externó a Uno TV.

Por el momento, Echeverría está sobrellevando la situación distrayéndose con diversas actividades, además, se siente agradecida por tener mucho trabajo:

“Ha sido el año más intenso de mi vida, ha sido un reto en todos los aspectos, pero bendito Dios siempre hay bendiciones atrás de todos estos cambios y detrás de todas estas crisis de transformación. Afortunadamente me está lloviendo trabajo”, dijo.

Sandra Echeverría no confiaba en la reconciliación

Es importante mencionar que solo tres días antes de dar a conocer la segunda separación, Sandra Echeverría ya había mencionado que no tenía confianza en que la reconciliación estuviera funcionando. Esto fue lo que dijo en Ventaneando:

La prioridad de Sandra Echeverría será su hijo (Instagram/@sandraecheverriaoficial)

“Más o menos, ahí vamos, todavía estamos viendo si eso va a funcionar o no, la verdad no hay mucha esperanza, ni modo”

Desde ese momento, la cantante mencionó que la relación no estaba funcionado, además externó que se sentía muy triste. El 25 de agosto, aún no se definía si se quedarían juntos o no:

“Todavía no es un ‘no’ definitivo, pero yo la verdad ya la veo complicada, saber que uno luchó hasta el final y que uno se quede sobre todo tranquilo y en paz”

Tras dar a conocer su segunda separación, Leonardo de Lozanne no se ha pronunciado al respecto, sus últimas publicaciones en Instagram son referentes al partido de Pumas contra Tigres, al cual asistió en compañía de sus hijos.

El ex vocalista de Fobia y Echeverría aseguraron que se amaban durante su reconciliación, pues la habían retomado justo antes de su noveno aniversario.

Sandra Echeverría y Leonardo tenían 8 años de matrimonio (Instagram: @sandraecheverriaoficial)

“Es cuestión de organizarnos y de que los dos tengamos realmente planeado un proyecto de vida juntos, que es realmente lo que siempre quisimos hacer. De repente nuestros caminos de las carreras empiezan como a llevarnos a diferentes lados, pero siempre es tomar decisiones en base en la familia”, declaró la actriz el 8 de junio.

Por qué se separaron Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne

La protagonista de la película Busco novio para mi mujer (2016) y Leonardo de Lozanne se separaron porque supuestamente ella tiende a tener comportamientos de manipulación.

Sandra Echeverría reconoció que había adoptado un comportamiento manipulador (Instagram/@sandraecheverriaoficial)

“De repente manipular, o sea me ha tocado convivir con gente que tiene personalidades completamente distintas a la mía, y me he dado cuenta que la única forma de que actúen es presionando”, compartió en el programa El rincón de los errores.

Sandra Echeverría reconoció que estaba presionando a su ahora ex pareja para hacer cosas, pero pronto se dio cuenta de que lo hacía de “mala gana” y no por disfrutarlo de forma genuina.