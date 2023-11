Ingrid Coronado ya inició la demanda contra Anna Ferro, la viuda de Fer del Solar

Ingrid Coronado inició el proceso contra Anna Ferro tras no poner llegar a un acuerdo (Instagram/@ingridcoronadomx)

Tras más de un año y medio del fallecimiento de Fernando del Solar, Ingrid Coronado confirmó que recientemente inició la demanda contra Anna Ferro porque no se ha salido de su departamento, en el que vivía con el fallecido presentador.

Te puede interesar: Critican a Ingrid Coronado por hablar de Fernando del Solar a un año de su muerte: “Déjalo descansar en paz”

La disputa legal comenzó cuando la instructora de yoga no se salió de la propiedad de Ingrid cuando Fernando murió. La ex conductora de Venga la Alegría en su momento mencionó que le dio varias semanas a Ferro para que abandonara su propiedad, pero ella no lo hizo.

Esto se complicó cuando Anna públicamente dijo que no desalojaría el departamento porque ahí vivió con Fernando durante su corto matrimonio y, además, negó que fuera propiedad de Coronado.

Anna Ferro defiende que ese departamento se lo heredó Fernando (Instagram/@annaferro8)

En los últimos meses, la presentadora ha intentado entrar en contacto con Anna Ferro para que puedan llegar a un acuerdo, pero ella no habría aceptado hablar directamente con ella, sino que quiso que fuera a través de sus abogados.

Te puede interesar: Peso Pluma en el Foro Sol: horarios, objetos prohibidos, setlist y todo lo que debes saber de su concierto

Ahora que confirmaron que finalmente no llegaron a un arreglo mediante sus representantes legales, Ingrid inició la demanda. Esto lo confirmó en un encuentro que tuvo con la prensa.

Coronado, al ser cuestionada sobre el problema con el departamento, aseguró que el tema está “avanzando”, pero no quiso dar detalles porque “no puedo hablar del tema”, dijo.

El problema con el departamento viene desde el testamento de Fernando, quien habría puesto a esa propiedad, que era para el fideicomiso de sus hijos, en su herencia (Gettyimages)

“Ya empezó el show, es un proceso, ya empezó y ya no puedo hablar de él. Pero cuando termine, les prometo que les daré buenas noticias”

Agregó que, por mucho que intentó, no pudo ponerse en contacto con Anna, así que por el momento no tiene más noticias sobre lo que podría suceder.

Anna Ferro ya recibió una orden para desalojar el departamento de Ingrid Coronado

Desde agosto, Ingrid comenzó el proceso en contra de la viuda de Fernando del Solar. A través de un notario emitió una notificación de desalojo, de no salirse de la propiedad, la multarían.

Anna y Fernando vivieron en esa propiedad sin pagar renta, según Ingrid (Instagram abbaferro8)

Sin embargo, Anna se negó a salirse porque un notario no es autoridad para lanzar una notificación de ese tipo, así que le pidió a la exconductora que se apegara a un proceso legal y a lo que quería Fernando del Solar para ella.

Te puede interesar: Las mejores cintas de Disney+ México para ver en cualquier momento

“(Le diría) que nos apeguemos al derecho, que todo sea como la parte legal y lo que realmente sí quería Fer, porque ella perfectamente lo que sí quería Fer”, dijo Ferro en Ventaneando. Esto se debe a que, según se ha dicho, el argentino puso en su testamento que ese departamento sería para su esposa.