Anna Ferro recibió una orden para desalojar el departamento de Ingrid Cornado

Anna Ferro confirmó que recibió una orden de desalojo por el departamento de Ingrid Coronado (Instagram @annaferro8/@ingridcoronadomx)

Después de más de un año de la muerte de Fernando del Solar, el conflicto por el departamento en que vivió con su esposa, Anna Ferro, y del cual Ingrid Coronado reclama ser la dueña, continúa.

La viuda del presentador confirmó a Ventaneando que le notificaron que deberá desalojar la vivienda que habita, esto por un proceso que inició Ingrid; sin embargo, la instructora de yoga adelantó que ella no se saldrá del departamento hasta que el proceso se lleve de una forma diferente.

Y es que, según explicó Anna, recibió una notificación de un notario, quien no tendría autoridad para desalojarla.

Anna alegó que el departamento es el hogar donde vivió con Fernando desde su romance, no fue algo que hizo por decisión propia (Instagram/@fernandodelsolar)

“Ante una notaría sí (recibí la notificación de desalojo), pero nada más. Fue una notificación de que tenía que desalojar ese departamento, si no se me multaba y si no tenía yo una sanción penal”

Ferro agregó que no actuará por el momento y le pidió a Ingrid que se apegue al proceso legal por el que deben de pasar para saber qué sucederá con el departamento y, además, respetar la última voluntad de Fernando del Solar.

“(Le diría) que nos apeguemos a derecho, que todo sea como la parte legal y lo que realmente sí quería Fer, porque ella sabe perfectamente lo que sí quería Fer”

El departamento es parte de un fideicomiso, el cual está reportando pérdidas porque Anna, y en su momento Fernando, no paga la renta (Cuartoscuro)

La instructora de yoga dijo que la voluntad de su fallecido esposo era que ella cuidara de sus padres e hijos y que sus propiedades fueran divididas según su testamento.

Para finalizar, aseguró que ella quiere que el destino del departamento se decida sin tener que pasar por una demanda, pero actuará según lo que haga Coronad y, por lo mientras, sólo acatará lo que sus abogados e recomienden.

“Yo no he podido dar un paso si no tengo luz verde por parte de mis abogados, entonces yo sí prefiero estar amparada legalmente y aconsejada por ellos nada más ”, mencionó.

Anna y Fernando se casaron hace poco más de un año, momento en el que él la hizo albacea de su testamento y heredera universal (Instagram/@annaferro8)

¿Por qué Ingrid Coronado exige que Anna Ferro desaloje su departamento?

La ex presentadora de Venga la Alegría está decidida a que el departamento en que actualmente vive Anna Ferro sea desalojado porque es su propiedad.

Cuando Ingrid y Fernando aún mantenían una buena relación, hicieron un fideicomiso para sus hijos con dos departamentos, uno tenía que ser responsabilidad del argentino y el otro de Coronado.

Los hijos de Fernando e Ingrid son menores de edad, por lo que dependen completamente de su mamá (Instagram/@ingridcoronadomx)

Los dos cobrarían las rentas, lo que ganaran de esto tendría que ser destinado únicamente para el fideicomiso, pero Del Solar no habría cumplido con su parte.

Según compartió recientemente la locutora, el departamento en donde vive Anna es uno de los del fideicomiso, ella se hizo cargo de esa propiedad, pagando las deudas que tenía, mientras que Fernando sólo siguió viviendo ahí.

Por esto, Ingrid señaló que su exesposo nunca le pagó la renta y, desde su muerte, Anna Ferro ha hecho lo mismo. Aunado a esto, la instructora de yoga también utiliza los muebles que son de Coronado.

Ingrid aseguró que por mucho tiempo le pidió a Fernando sacar al departamento del fideicomiso y le pagara a ella su parte, pero él se negó (Cuartoscuro)

La viuda de Fernando ha señalado que ella no saldrá de ese lugar ni pagará la renta porque eso es lo que quería su esposo y lo que dejó en el testamento, pero Ingrid no está de acuerdo con esto ya que era parte del fideicomiso de sus hijos.

No obstante, así como Anna le pidió a Ingrid respetar la última voluntad del fallecido conductor, Coronado le ha dicho lo mismo, pues señaló que en el testamento, Del Solar nunca hizo lo que debía para heredar ese departamento, por ende, seguramente quería que el fideicomiso continuara.

“Si él hubiera querido que ese departamento de Cuernavaca fuera para su viuda, hubiera hecho lo que yo le pedí durante mucho tiempo, que era que sacáramos ese departamento del fideicomiso (...) y lo hubiera dejado en el testamento junto con el otro que le dejó a su viuda”, dijo a Sale el Sol el pasado 19 de julio.