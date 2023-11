Esto es lo que piensa el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori sobre la fracturada relación de sus padres

Sergio Mayer y Bárbara Mori son padres de Sergio Mayer Mori Foto: Instagram/@sergiomayerb

La controversia en torno a Bárbara Mori y Sergio Mayer llegó a su punto más álgido cuando el integrante del Team Infierno anunció que está trabajando en un libro autobiográfico que tocará varios temas. Por su puesto, uno de los capítulos más importantes de la vida del actor es la relación que sostuvo con la actriz de Rubí.

El actor de La Fea Más Bella dejó muy claro que piensa decirlo todo y que, por supuesto, las vivencias junto a su ex y madre de su primogénito serán parte del contenido del libro. Ante esta situación, los medios de comunicación lo llegaron a cuestionar sobre si tenía miedo de posibles demandas por parte de la actriz. Él contestó que no.

Ahora tocó el turno a Sergio Mayer Mori, hijo de la ex pareja, de pronunciarse en torno al esperado libro de ex Garibaldi. En un encuentro con la prensa, el joven dio sus impresiones y además apoyó a su padre en sus deseos de mencionar a Bárbara Mori en uno de los capítulos del libro.

La actriz uruguaya Bárbara Mori y su hijo Sergio Mayer Mori. EFE/Kena Betancur/Archivo

“Pues mira, mi mamá y mi papá me tuvieron a mí, y tuvieron mucho que ver en sus vidas. Entonces se me haría raro que mi papá haga un libro de su vida y no la mencione”, expresó.

Asimismo, añadió que su padre tenía derecho de contar lo que quiera de su propia vida: “Hay que tener respeto a la vida y la privacidad de los demás. Si mi papi quiere escribir un libro de su vida y me menciona lo que él quiera, es algo que él también vivió. Se merece la libertad y el derecho de expresarlo”.

Del mismo modo, aprovechó los micrófonos para pronunciarse sobre el reciente escándalo entre sus padres. Recordemos que hace poco, la actriz reveló en un podcast que su relación con Mayer había sido sumamente difícil para ella, mientras que Sergio se sinceró dentro de La Casa de los Famosos México sobre su relación con la madre de su hijo.

Sergio Mayer Mori declaró: “No es algo de mi interés estar escuchando la versión de mi papá de quién es mi mamá, ni la versión de mi mamá de quién es mi papá”.

El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori explica por qué apoya a su padre en su nuevo proyecto Crédito: Imagen

Las declaraciones de Bárbara Mori que la enfrentaron con Sergio Mayer

Cuando el actor todavía se encontraba participando en La Casa de los Famosos, se sinceró junto a sus compañeros de reality sobre su vida amorosa y lo que vivió a lado de Bárbara Mori, la madre de su hijo.

Sergio Mayer explicó que fungió como una especie de guía para ella, y siempre la animó para que fuera disciplinada en su carrera artística. Sin embargo, aceptó un error que cometió cuando llegó a un punto en el que se jugó el papel no sólo de su esposo, sino también de su mánager y hasta de su padre, pues buscaba protegerla demasiado.

“Agarré todos los roles y eso fue un error tremendo que yo reconozco, fue un error mío”, contó. En aquellos años, Bárbara Mori tenía solamente 20 años y mucho menos experiencia en el mundo del entretenimiento, a diferencia de Sergio Mayer.

Sergio Mayer y Bárbara Mori tuvieron un romance hace más de dos décadas (IG: sergiomayerb / delamori)

Bárbara Mori también se sinceró sobre su relación, cuando en un podcast expresó que la separación con Sergio Mayer significó para ella un despertar en su vida, pues cuando lo conoció se consideraba “una niña con falta de amor” que tenía más de una inseguridad.

Además, aseguró que creció en un ambiente que la hacía sentirse poco valiosa, además de pensar que no merecía nada bueno, y por esta razón empezó a tener relaciones con personas que “le hacían daño”.