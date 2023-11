Así fue el operativo de la DEA para capturar a Caro Quintero

Rafael Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara. (Jovani Pérez/Infobae México)

El 15 de julio de 2022, México fue testigo de una de las detenciones más importantes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Aquel viernes, Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos, fue detenido. Días más tarde, The Washington Post dio a conocer cómo fue el operativo que el gobierno federal atribuyó a la Secretaría de Marina (Semar), aun cuando EEUU afirmó haber participado en él.

Pese a que el ‘Narco de narcos’ no construyó una carrera en el narcotráfico como otros capos buscados por las autoridades de Estados Unidos ―como Ismael ‘El Mayo’ Zambada, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán o Nemesio Oseguera Cervantes―, Caro Quintero se volvió el principal objetivo de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por un sólo motivo: su responsabilidad en la tortura y asesinato de Enrique ‘Kiki’ Camarena, miembro de la agencia.

La carrera de Caro Quintero apenas comenzaba a fortalecerse en el Cártel de Guadalajara, cuando, en febrero de 1985, decidió acabar con la vida del agente de la DEA.

Enrique Kiki Camarena. (Foto: Archivo)

Sus años de libertad acabaron meses más tarde, luego de que fue capturado y sentenciado a 40 años de prisión por homicidio calificado, privación ilegal de la libertad (secuestro) y siembra, cultivo, transporte y tráfico de drogas.

Durante años, los esfuerzos de la DEA parecieron haber rendido sus frutos, pero el 9 de agosto de 2013, Caro Quintero obtuvo su libertad luego de que un tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito en Jalisco determinó que debió de ser juzgado en el orden local y no federal.

Nuevamente, la DEA se vio en la necesidad de incursionar en la búsqueda de Caro Quintero, quien inmediatamente desapareció tras salir de las rejas. El equipo detrás de la investigación fue titulado “The RCQ Task Force” y estuvo activó hasta su detención en julio de 2022, según refirió The Washington Post.

12 operativos fallidos y reclutamiento de familiares; así cayó finalmente Caro Quintero

De acuerdo con testimonios de funcionarios y agentes estadounidenses, recabados por The Washington Post, la primera operación de ‘The RCQ Task Force’ se realizó en 2015, con aproximadamente una docena de helicópteros de uso militar Blackhawks.

Pero, al igual que otros 11 operativos, el primero resulto fallido. Aunque la recompensa por la captura de Caro Quintero pasó de cinco a 20 millones de dólares en cuestión de años, y pese a que el gobierno de EEUU contaba con la cooperación de su homólogo mexicano, la DEA no veía avance alguno.

La mayoría de estas operaciones no se hicieron públicas por ninguno de los dos gobiernos, en gran parte porque, según varios funcionarios de EEUU, la DEA creía que fueron frustrados por filtraciones de los altos mandos de México.

A fuerza de drogas, dinero y muchas muertes, Rafael Caro Quintero comenzó a construir su propio mito y así fue como ganó una corona infame: la de “el narco de Narcos”. (Archivo DEF)

The Washington Post precisó que, durante cerca de una década, la DEA destinó gran parte de sus esfuerzos y recursos en la aprehensión de Caro Quintero. Habían rastreado su paradero en las selvas del noroeste de México y la sierra de Sinaloa, reclutaron a varios de sus familiares como informantes e identificaron los caminos que tomaba para visitar a sus novias.

Dicha información, presuntamente, fue compartida con el gobierno de México. Por eso sorprendió que, tras su captura, López Obrador rechazara cualquier tipo de intervención directa de la DEA en el operativo.

Según el reportaje, la caída de Caro Quintero se debe en gran parte a que la agencia estadounidense comenzó una nueva investigación ocho meses antes de su captura. Un exfuncionario reveló al periódico que, durante ese tiempo, EEUU proporcionó inteligencia y otro tipo de asistencia a la Semar.

Sin embargo, la DEA no intervino de manera física en el operativo, únicamente siguieron el desarrollo de la operación. Finalmente, la tarde del 15 de julio de 2022, Caro Quintero fue detenido por la Semar y la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de Choix, Sinaloa.

Dos agentes escoltan al narcotraficante Rafael Caro Quintero el viernes 15 de julio de 2022 (Foto: Secretaría de Marina de México, vía AP)

Las contradicciones durante la celebración y el rechazo de AMLO

Pocas horas después de la caída de Caro Quintero, el fiscal general Merrick B. Garland celebró los hechos e informó, por primera vez, que EEUU había tenido participación en la detención.

“El arresto de hoy es la culminación del trabajo incansable de la DEA y sus socios mexicanos para llevar a Caro Quintero ante la justicia por sus presuntos crímenes”, declaró.

El 16 de julio de 2022, la directora de la DEA, Anne Milgram, hizo lo msimo.

“El increíble equipo de la DEA en México trabajó en colaboración con las autoridades mexicanas para arrestar a Rafael Caro Quintero. Durante más de 30 años, los hombres y las mujeres de la DEA han trabajado de forma incansable (...). Sin su trabajo Caro Quintero no enfrentaría la justicia”, escribió en una misiva.

Anne Milgram, directora de la DEA. (AP Foto/Susan Walsh)

Sin embargo, el 18 de julio del mismo año, durante la conferencia de prensa matutina, el líder del Ejecutivo negó la injerencia directa de las autoridades de EEUU en los hechos.

“No tuvieron injerencia directa. Se pide información en algunos casos, en este no. (...) Desde antes, la Secretaría de Marina llevó a cabo toda la investigación y toda la aprehensión del señor Caro Quintero.

“Algunas veces hay cooperación cuando se requiere, pero últimamente no ha habido, no hay. Mucho menos elementos de la DEA (participaron). Son informaciones no veraces”, aseguró.

Actualmente, el originario de Badiraguato se encuentra recluido en el Penal de ‘El Altiplano’, a la espera de su extradición a EEUU.