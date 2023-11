Mexicana viaja a EEUU para conocer a un chico y él la corrió porque extrañaba a su ex

El estadounidense corrió a la joven de su departamento después de confesarle que aún extrañaba a su ex (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas ligan en redes sociales y aplicaciones de citas, pero cuando deciden conocerse fuera de internet, corren el riesgo de que los resultados sean desagradables, ese fue el caso de una usuaria de TikTok que viajó a otro país para pasar dos semanas con un joven, pero a los pocos días el encanto se terminó.

A través de esta red social, la usuaria @amysantana05 compartió con sus seguidores que estuvo hablando casi dos años con un estadounidense originario de Ohio, el chico le juró amor eterno y aseguró que quería casarse con ella, así que la joven decidió viajar para conocerlo con más profundidad, el encuentro fue en Indianápolis.

Después de una semana juntos, ambos decidieron ir a un antro, pero el joven bebió alcohol en grandes cantidades y la dejó sola toda la noche, después le confesó a Amy Santana que aún extrañaba a su ex novia, por lo que le pidió que se fuera.

La joven contó toda la situación en susurros (TikTok/@amysantana05)

Esto puso a la chica en un gran dilema, pues su vuelo desde Indianápolis hasta su hogar estaba planeado para el 19 de noviembre, así que no tenía claro dónde pasaría la noche durante tanto tiempo.

“Se supone que iba a estar dos semanas con él para conocernos, llevo una semana con él y ya super ped... me dijo que no me quiere aquí, que extraña a su ex novia, no me quiere hospedar, quedé payaso, quedé humillada internacionalmente” narró en el TikTok que ya alcanzó casi 100 mil reproducciones. Incluso pidió ayuda para saber si alguien podía recibirla durante un par de días.

Sin embargo, el joven no sólo extrañaba a su ex pareja, si no que también estaba engañando a su novia actual. A través de TiKTok, @amysantana05 mencionó que en algún punto de la madrugada, notó que el teléfono del chico estaba sonando insistentemente, así que decidió contestar.

La voz al teléfono era de una joven que vive en Ohio y que es novia del estadounidense, así que Amy Santana decidió contarle toda la verdad durante la llamada y asumió que le acababa de causar un shock muy fuerte.

“Contesté porque pensé ‘Yo no puedo dejar a esta pobre mujer con la angustia, necesito que sepa’, les juro que traté de ser empática con ella, no la quería lastimar más, me empezó a hacer un trillón de preguntas y cuando logré que se tranquilizara le dije quien era y le aclaré ‘El te está diciendo que vino dos semanas por trabajo a Indiana, pero no fue así, vino a verme a mí, nos íbamos a quedar en su departamento para ver el otoño”.

La chica le contó toda la verdad a la novia del estadounidense, quien vive en Ohio (TikTok/@amysantana05)

Para poder pasar las dos semanas con la chica mexicana, el joven le dijo a su novia que estaría en un viaje de trabajo, así que cuando se comunicaba con ella, le decía que estaba en compañía de “su amigo Ian”.

En otras palabras, el joven era infiel a su novia de Ohio con Amy Santana, pero cuando ella viajó para conocerlo más, le confesó que aún estaba pensando en una tercera mujer: su ex pareja.

Mientras la tiktoker seguía actualizando sobre la situación a sus seguidores, muchas personas comenzaron a juzgarla duramente por haber viajado a conocer a su “ligue virtual”, incluso sus videos fueron publicados en una cuenta de X (antes Twitter) llamada Prófugos del ácido fólico.

La joven viajaba por motivos personales, pero decidió buscar un encuentro con el joven ya que habían hablado por dos años (TikTok/@amysantana05)

Después de decenas de burlas y críticas en redes, Amy Santana dijo que comprendía las razonas por las que había sido juzgada, pero detalló que fue un viaje que planeó mucho antes de conocer al chico porque tenía intenciones de ver el otoño en dicha ciudad de Estados Unidos, así que sólo buscaron la coincidencia en Indianápolis.