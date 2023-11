Por qué Estados Unidos no permite a la mamá de ‘El Chapo’ Guzmán ver a su hijo en prisión

La madre de 'El Chapo' Guzmán tiene o está por cumplir 95 años Crédito:Cuartoscuro

Con la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Badiraguato, Sinaloa, la cuna de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, internautas recordaron la vez que el mandatario federal se bajó de su camioneta en un viaje y habló por unos minutos con la madre del capo. Tiempo después, se reveló que en esa breve charla, María Consuelo Loera Pérez pidió ayuda al jefe del Ejecutivo para poder ver a su hijo, pues Estados Unidos se lo había negado ya en una ocasión.

Cuando ‘El Chapo’ fue detenido por tercera vez el 8 de enero de 2016, los gobierno de México y EEUU celebraron el hecho. Sin embargo, los familiares del exlíder del Cártel de Sinaloa, incluyendo su progenitora, sufrieron las consecuencias.

Lo que parecía imposible finalmente ocurrió un año más tarde. El 19 de enero de 2017, las autoridades mexicanas entregaron a Guzmán Loera al gobierno de Estados Unidos, quienes no perdieron un sólo minuto e inmediatamente iniciaron el proceso en su contra. El llamado ‘juicio del siglo’ arrancó el 13 de noviembre de 2018 en Nueva York.

Durante esos años, mientras los hijos de ‘El Chapo’ comenzaban a asumir su liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa, Loera Pérez se enfocó en algo más: tratar de conseguir una visa humanitaria para poder estar presente en el juicio de su hijo y verlo, quizá, por última vez.

Joaquín Guzmán Loera. (Foto: REUTERS/Henry Romero)

El deseo no concedido

Aunque la mujer de aproximadamente 95 años hizo los trámites correspondientes―y solicitó ayuda a López Obrador y su entonces homólogo, Donald Trump, para facilitar los trámites―, las autoridades de Estados Unidos le negaron la visa humanitaria.

Se sabe que, en la solicitud, Loera Pérez argumentó que tenía más de cinco años sin ver a su hijo, por lo que pedía una oportunidad, toda vez que su avanzada edad y la situación jurídica de ‘El Chapo’ dificultarían que en otra ocasión pudieran reunirse.

Sin embargo, de acuerdo con la resolución obtenida por Univisión, EEUU determinó que la señora Consuelo “no pudo probar que las actividades que intentaba realizar en el país serían consistentes con la clasificación de la visa no inmigrante que solicitó”, por lo que fue rechazada.

La mamá de El Chapo continúa viviendo en La Tuna, Sinaloa. (Foto: Archivo)

Así, el 17 de julio de 2019, el juez Brian M. Cogan leyó la sentencia a ‘El Chapo’ sin que la sala estuviera presente más que su actual esposa, Emma Coronel.

Aquel día, en la corte federal de Nueva York se determinó que el capo debía cumplir una condena de por vida más 30 años de prisión.

María Consuelo envío una segunda carta a AMLO

El 20 de marzo de 2020, cuando López Obrador se encontraba en Badiraguato supervisando la carretera que inauguró este pasado 14 de noviembre, la madre de ‘El Chapo’ pidió verlo.

Según relató el propio mandatario federal, él mismo decidió bajarse de la camioneta cuando estaba por salir del poblado.

“Le dije a quien iba manejando ‘espérate, me voy a bajar’. Me bajé y la fui a ver, porque es una señor mayor. La saludé y me dio una carta”, relató, explicando que su acción había sido sumamente criticada.

A diferencia de la primera carta en la que Loera Pérez pedía ayuda para viajar a Estados Unidos, en la segunda misiva solicitaba que el narcotraficante pudiera regresar a México.

También buscaba auxilio para que las hermanas de Guzmán Loera pudieran visitarlo en la cárcel, pues aunque finalmente en 2019 la embajada de EEUU otorgó visas humanitarias a ella y dos de sus hijas, su edad ya no le permitió viajar.

‘El Chapo’ se encuentra actualmente recluido en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad ubicada en el condado de Fremont, Florence.