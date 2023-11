Infonavit 2023: cómo retirar mi fondo de ahorro si aún no estoy pensionado

El ahorro se puede retirar en caso de no tener planes de hacer uso de este. (Moisés Pablo Nava @Cuartoscuro).

Aquellas personas que no han utilizado su crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y que no tengan planeado hacer uso de este, deben saber que ese dinero no se pierde y en muchos de los casos es posible retirarlo sin estar pensionado, sin embargo, para ello se deberán cumplir una serie de requisitos.

Hoy en día existe una forma de que ese dinero ahorrado pueda ser invertido en otras cosas, para ello debe ser retirado y aquí te contaremos los detalles para poder hacerlo. Lo primero que se debe recordar es que a los recursos que se acumulan en el Infonavit y que sirven para adquirir una vivienda, un terreno, construir o hacer mejoras en el hogar, así como pagar una hipoteca, son conocidos como los ahorros encontrados en una Subcuenta de Vivienda de la institución.

Dichos recursos se forman con las aportaciones realizadas por los empleadores, mismas que son entregadas al instituto cada bimestre y que van de acuerdo al salario diario integrado, además, también se le suman las que realizan los trabajadores de manera voluntaria.

Además de las personas pensionadas, existen otras personas que pueden retirar sus ahorros

Los derechohabientes que no deseen hacer uso del crédito Infonavit y que estén interesados en sacar sus ahorros para poder invertirlo de otra forma, tienen la opción de solicitarle al instituto que se los devuelva. El trámite se puede realizar en línea de manera sencilla, pero, se tendrá que cumplir con ciertos requisitos para llevarlo a cabo.

¿Cómo retirar mi fondo de ahorro Infonavit?

Todos los trabajadores que ya se encuentren pensionados tienen derecho a solicitar que el ahorro de su subcuenta les sea devuelto siempre y cuando se encuentren inscritos en alguno de los siguientes regímenes: que estén pensionados a partir de 2012 y que la subcuenta pertenezca a 1992, 1997 o de 1972 a 1992.

Además, se puede solicitar por alguno de los siguientes motivos:

- Terminación laboral.

- Resolución IMSS por vejez o cesantía en edad avanzada y por invalidez o incapacidad, total o parcial igual o mayor al 50 por ciento.

- Defunción.

- Plan privado de pensión.

El trámite se puede realizar en línea de manera sencilla. (Foto: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción)

Mientras que los requisitos para poder retirar el fondo de ahorro del Infonavit sin estar pensionado son:

- No contar con un crédito vigente con el instituto.

- Tener 50 años o más y encontrarse desempleado desde hace un año como mínimo.

- Contar con una resolución de pensión expedida por el IMSS, en el caso de vejez, cesantía, invalidez o incapacidad.

- En caso de ser jubilado por plan privado, se tendrá que presentar una resolución a favor por parte de la Comisión de Inconformidades del Infonavit o un laudo judicial a tu favor.

Finalmente, en caso de presentar alguna duda sobre el monto ahorrado y que se desee retirar, existe una manera de poder revisar la cantidad con la que se cuenta en la subcuenta, para ello se tendrá que seguir el siguiente procedimiento:

- Para poder consultarlo en línea se puede visitar este link: https://micuenta.infonavit.org.mx/.

- Una vez dentro del sistema de deberá ingresar el Número de Seguridad Social (NSS) y la clave.

- Por último, la persona en cuestión se tendrá que dirigir al apartado de “Ahorro: y “Cuánto tengo ahorrado”, donde el sistema lo redirigirá a una ventana con toda la información relacionada y la cual aparecerá el monto que se tiene en la subcuenta de la vivienda.