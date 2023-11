¿Cerrará el Foro Sol en 2024? Esto es lo que sabemos

Esto se sabe sobre el presunto cierre del Foro Sol (Instagram/@forosoloficial)

Si de eventos en vivo hablamos, el Foro Sol de la Ciudad de México sería uno de los lugares con más popularidad para llevarlos a cabo, pues además de contar con el espacio suficiente para conciertos y festivales completos de música, ahí se han realizado eventos deportivos incluso desde antes de su construcción. Es por este motivo que ha llamado la atención que se haya dado una fecha estimada para que cierre sus puertas de forma definitiva; sin embargo, esto es lo que se sabe hasta ahora.

Este espacio es uno de los relativamente nuevos en la capital, pues antes de ser uno de los lugares por excelencia para conciertos en vivo, era escenario de eventos relacionados con el beisbol. Cabe decir que fue por mucho tiempo la casa de los Diablos Rojos del México, periodo en que los eventos musicales solo se realizaban en el Estadio Azteca o el Palacio de los Deportes.

No obstante, el Foro Sol como lo conocemos en la actualidad, abrió sus puertas el 10 de noviembre de 1993, año en que la cantante estadounidense Madonna visitó la capital mexicana pero no fue por ella que se construyó este recinto, sino que la intención original era dar un espacio adecuado para que de 50 a 60 mil fans pudieran disfrutar de la presencia del exBeatle, Paul McCartney quien estaba por visitar suelo azteca por primera vez.

“Me dijeron ‘no les vamos a prestar el Estadio’”, recordó Alejandro Soberón, CEO de Ocesa tras tratar de rentar el Estadio Azteca para un concierto de McCartney.

El recinto anunció que cerrará sus puertas (Instagram/@forosoloficial)

De acuerdo con lo expuesto por los dueños de Ocesa, empresarios a cargo del Estadio Azteca tenían como fin contratar de manera directa al intérprete de Hey Jude o Let it be, por lo que para evitar ello, se construyó el recinto que hasta ahora ha sido escenario de conciertos como el de BlackPink, Lana del Rey, Radiohead, Kiss, Def Leppard, Depeche Mode, Taylor Swift, Post Malone o Grupo Firme y Christian Nodal, solo por mencionar algunos.

¿Por qué cerrará sus puertas el Foro Sol?

A pesar de ser uno de los sitios con más popularidad y trascendencia en la capital mexicana, se reveló que a inicios del 2024 cerrará sus puertas, motivo por el cual el festival Vive Latino dejará de llevarse a cabo ahí y pasará a la Curva 4 del Autónomo Hermanos Rodríguez.

La verdadera razón por la cual dejará de albergar conciertos y ser anfitrión de aproximadamente 65 mil personas, es porque desde que abrió sus puertas no se le ha dado el mantenimiento adecuado, lo que fue motivo para que cierre de forma temporal hasta que las obras lleguen a término.

Esto no significa que el Foro Sol tenga el mismo destino que recintos como el Foro Alicia, el Salón 21 o el Plaza Condesa, lugares donde también se llevaban a cabo eventos en vivo en la capital mexicana aunque con un aforo mucho menor que el del sitio antes mencionado, sino que los encargados del recinto localizado en la Ciudad Deportiva aclararon que solo será por una temporada , al tiempo que también se desconoce la fecha exacta en la que dichas obras de mantenimiento iniciarán.

El verdadero motivo para que el Foro Sol cierre sus puertas (Instagram/@forosoloficial)

Los últimos eventos que se llevarán a cabo en este espacio ubicado entre las alcaldías Venustiano Carranza e Iztacalco serán el concierto de Peso Pluma, uno de los exponentes de los corridos tumbados más populares, la gira Got Back de Paul McCartney, el concierto de RBD y Junior H y al final el cantante y compositor mexicano, Siddartha.

Sobre el festival Vive Latino, se realizará los días 16 y 17 de marzo también dentro de Ciudad Deportiva, por lo que se espera que la remodelación del Foro Sol demore por lo menos el primer semestre del 2024.