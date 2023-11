Agresiones, insultos y groserías causaron fuerte regaño de “El Warrior” a jugadores: “No pierdan así la cabeza”

El Warrior es uno de los conductores deportivos más queridos y conocidos en México. (Archivo)

Una de las frases populares que las personas de la tercera edad decían en el pasado era “que en uno quepa la prudencia” y definitivamente los integrantes de DBUT FC no conocían el refrán o simplemente no lo llevaron a cabo pues en días pasados ocurrió una pelea que terminó en un fuerte regaño para los jugadores implicados.

Carlos Guerrero, mejor conocido como “El Warrior”, decidió intervenir, no en el pleito, pero sí en las represalias para los debutantes que formaron parte de las agresiones, insultos y groserías que se suscitaron en el reality show, que como buen programa de su tipo, no carece de problemas y peleas dentro del concurso futbolístico.

De acuerdo con el comentarista deportivo no se tolerarán este tipo de acciones ni de palabras ante las cámaras de DBUT FC ni dentro de la producción de la misma. Él explicó que deberían resolver sus diferencias como adultos y no como unos “adolescentes inmaduros”.

Momento de tensión en la Casa de DBUT, los jugadores se estaban peleando pero Warrior no toleró este tipo de acción así que tomó cartas en el asunto

Esto fue lo que comentó El Warrior: “Supe que recientemente ocurrió una situación incómoda dentro de la casa de DBUT FC, una especie de discusión... donde parece que se salieron de control... le recuerdo a todos que tienen un propósito... no pierdan la cabeza de esa manera... pudieron haber resuelto todo como adultos... hablen las cosas”.

Carlos Guerrero consideró innecesario que los participantes del reality show “tiren a la basura” sus sueños por una pelea pues, aseguró, no se tolerará un segundo enfrentamiento que escale de esa manera, en caso de ocurrir nuevamente las represalias serán mayores, haciendo una clara alusión a que serían expulsados del reality show.

“No pierdan una batalla de esa manera... no dejen escapar la posibilidad de convertirse en futbolistas profesionales por algo así... aprovechen el proceso de formación, sean lo suficientemente maduros... no pierdan así, y mucho menos esas batallas que no los llevarán a ningún sitio... escuché insultos... no quiero que vuelva a a ocurrir algo así, veremos qué sucede, la indisciplina les va a afectar en DBUT FC”, alertó el presentador de televisión.

Revive todo lo más relevante que pasó en el capitulo 35 en donde hubo un fuerte enfrentamiento entre dos jugadores dentro de la Casa de DBUT FC

Quién fue el ganador del reto de salvación de DBUT FC

Las semanas dentro del reality show DBUT FC continúan avanzando y la tensión sobre quién será el eliminado continúa creciendo. El reto de salvación es una manera de asegurar la permanencia dentro del concurso televisivo y así estar más cerca de cumplir su sueño de convertirse en jugador profesional tras debutar con el Mazatlán F.C., equipo perteneciente a la Liga MX.

En esta ocasión, tras un breve enfrentamiento de futbol, Los Cañoneros resultaron ganadores con un marcador de 2 goles por cero. Por lo tanto Los Krakens tendrán dos participantes “amonestados”. Los elegidos fueron Justin y Gabi, por decisión de los capitanes.