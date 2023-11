IVE en México: fechas de la preventa, precios y todo sobre este concierto de K-pop

La agrupación de K-pop femenina, IVE, pisará México por primera vez. (Starship Entertainment)

IVE, uno de los grupos femeninos de K-pop más populares del momento, ha anunciado su primer tour mundial que lleva por nombre “SHOW WHAT I HAVE” que contempla hasta el momento 24 fechas en diversos países, México incluido.

Te puede interesar: LP en México: boletos, preventa, sedes y todo lo que debes saber de sus concierto

La agrupación ―conformada por Gaeul, An Yujin, Rei, Jang Wonyoung, Liz y Leeseo― dará inicio a su gira el sábado 13 de enero de 2023 en Yakarta (Indonesia) y luego se moverán por el Sudeste Asiático, Norteamérica, Europa, Reino Unido, Latinoamérica, Asia Oriental y Australia.

IVE es un grupo de la agencia Starship Entertainment que debutó de manera oficial el 1 de diciembre de 2021, alcanzando rápidamente el éxito desde su primer sencillo titulado “ELEVEN”, que ocupó el primer puesto en las listas nacionales tan sólo siete días después de haber sido lanzado, con esta canción lograron obtener 13 premios en shows musicales.

Te puede interesar: Jung Kook, el artista que domina el ranking de K-pop en iTunes México

En abril de 2022 IVE lanzó su segundo sencillo “LOVE DIVE”, que también encabezó las listas coreanas y con el que se llevó 10 premios; y “After LIKE” (14 premios), que convirtió al grupo en “Million Seller” por primera vez.

Últimas noticias del K-pop, IVE, integrantes, edades, canciones, debut, VM y más.

En 2022, IVE ganó el premio al Mejor Artista Revelación por su canción de debut “ELEVEN” y el premio a la Mejor Canción del Año por “LOVE DIVE” en los Melon Music Awards. También ganó el premio a la Canción del Año en los MAMA Awards 2022 y los Asia Artist Awards 2022, el premio a la Canción Digital del Año en la 37ª edición de los Golden Disk Awards y el premio a la Mejor Canción en la 32ª edición de los Seoul Music Awards.

Te puede interesar: Dónde está la calle en Tepito que vende televisiones, computadoras y artículos de electrónica

En los Golden Disk Awards, que se celebran desde hace 37 años, IVE hizo historia al recibir el Premio al Artista Revelación del Año, el principal galardón a la Canción Digital del Año y el Gran Premio de la División de Canción Digital.

En 2023, el primer álbum completo de IVE, “I’ve IVE”, vendió más de 1.1 millones de copias en la primera semana y sus principales canciones, “Kitsch” y “I AM”, ganaron 11 premios nacionales (“Kitsch” 2 veces / “I AM” 9 veces), arrasando en varias de las principales listas musicales de Corea.

Su último material titulado “I’VE MINE” ha vendido más de 1.6 millones de copias y se ha convertido en “Million Seller” por tercera vez consecutiva. Las canciones “Baddie”, “Off The Record” y “Either Way” han demostrado su fuerza colocándose en los primeros puestos de las listas coreanas.

Fecha, recinto y preventa para México

La promotora Ocesa dio a conocer la noticia sobre la llegada de IVE a tierras mexicanas el próximo año con una publicación a través de sus redes sociales oficiales, en donde detalló que la agrupación de K-pop estará presentando sus canciones más famosas el domingo 23 de junio de 2024 en el Palacio de los Deportes. Luego de México también tendrán shows en las capitales de Brasil y Chile.

Pese a que aún falta más de medio año para que se lleve a cabo el show, la promotora anunció que la preventa Ticketmaster comenzará el próximo 15 de noviembre de 2023 a las 11:00 horas para clientes Citibanamex y habrá hasta tres meses sin intereses. La venta general comenzará el jueves 16 de noviembre.

Ha trascendido que para este show sí habrá preventa Beyond, que sería el 13 de noviembre; y Priority, que sería el 14 de noviembre, ambas a las 09:00 horas.

(x/@ocesa_kpop)

Aunque la lista de precios oficial de los boletos aún no ha salido, la página “De concierto en concierto” especuló en sus redes sociales que los rangos estarían entre los 850 y los 4,500 pesos mexicanos.

El anuncio de la visita de IVE a México ha sido bien recibido entre DIVE (como se llama su fandom), pero la noticia de la rápida venta de boletos ha despertado descontento en algunos, pues señalan que aún falta mucho tiempo para el evento y tras la ola de conciertos que se han anunciado en todo el año en el país hay personas que ya no pueden hacer un gasto más y necesitan tiempo para volver a ahorrar.

Cabe apuntar que este año no ha sido nada fácil para los bolsillos de los K-popers, pues en el 2023 se han presentado en México artistas como NCT 127, NCT Dream, BLACKPINK, DPR, ONEUS, ATEEZ, el Music Bank (que trajo a NewJeans, ITZY, (G)I-DLE, STAYC, AB6IX y The New Six), MCND, DPR, Jay B, el KAMP Fest (que trajo a BamBam, ChungHa, Hori7on, iKon, Lapillus, Seulgi, Sik-K, 8TURN, Baekhyun, Cravity, Limelight, Monsta X) y más.