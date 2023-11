Este es el grado de estudios de Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi que estuvo en la cárcel

Armando y Gloria se casaron en 2009, cinco años después de que la estrella quedó libre (Fotos: Instagram: @armandogomez73)

Fueron dos años los que Gloria Trevi permaneció privada de su libertad en Chihuahua, México, luego de ser extraditada de Brasil, donde ya había sido encarcelada por su presunta implicación junto a Sergio Andrade y María Raquenel Portillo -Mary Boquitas- en los delitos de rapto y corrupción de menores, de los que fue absuelta en 2004.

La Trevi habitó en el Centro de Readaptación Social de Chihuahua entre 2002 y 2004, donde además de los duros momentos sin libertad, encontró un amor que le dio a su vida un giro inesperado cuando conoció a Armando Gómez, quien entonces formó parte de su equipo legal y con quien hoy lleva 14 años de casada.

Por aquel entonces, Armando buscaba incursionar como cantante, por lo que le solicitó a la señora Gloria Ruiz, madre de la cantante de Pelo suelto, que le vendiera dos canciones de la compositora, también para apoyar económicamente en los gastos de la familia por el proceso legal de la cantante. Fue entonces que al enterarse la artista, quiso conocer a quien interpretaría temas de su autoría.

“La verdad jamás me imaginé que iba a encontrar ahí al amor de mi vida. Llega de visita Armando Gómez y entonces yo dije ‘le voy a coquetear’”, contó Gloria en 2018 a Gustavo Adolfo Infante sobre el hombre que al tiempo se convirtió en su abogado para poder salir libre.

Armando Gómez y Gloria Trevi están por cumplir 14 años de matrimonio este 2023 (Foto: Instagram)

“Yo no estaba enamorada de él, un día me niegan un amparo. Estando yo súper triste, estaba esperándolo ese fin de semana y no llega porque a su papá le da un infarto, muere, él se va al funeral, le hablo, le doy el pésame...y él me dice ‘Gloria, voy con un abogado a ver a tu mamá, porque yo no voy a irme de Chihuahua, yo voy por ti hasta que yo te saque de ahí”, añadió.

Fue en ese momento que Gloria supo que quería pasar su vida al lado del hombre que mostró tanto interés por ella y con quien al día de hoy conforma una familia junto a Ángel Gabriel, el primer hijo de la compositora regiomontana, y Miguel Armando, a quien procrearon juntos en 2005.

Se conoce que tras lograr la libertad, Gloria sufrió penurias para recuperar su carrera, por lo que Armando apoyó económicamente a la cantante y a su hijo, al tiempo que sostenían una relación. Al tiempo se casaron y se establecieron en McAllen, Texas.

Miguel Armando es el hijo menor de Gloria Trevi, fruto de su matrimonio con Armando Gómez (Foto: Instagram@miguelarmandogt)

Al paso de los años, Armando se ha convertido en un impulsor en la carrera de Gloria y en parte responsable de su resurgimiento en el medio artístico. Al paso del tiempo, Armando ha desempeñado un papel importante en la gestión y dirección de la carrera de la intérprete de 55 años, ayudándola a volverse a consolidar como una de las artistas más influyentes de la música latina.

¿Qué estudió Armando Gómez y a qué se dedica?

Nacido el 7 de diciembre de 1963, ha consolidado un matrimonio que también ha sido objeto de controversia y escrutinio público, debido a los supuestos celos del hombre y a los señalamientos de defraudación fiscal y lavado de dinero que enfrentó la pareja este 2023 por parte de las autoridades mexicanas, tras el depósito de más de 7,1 millones de pesos ­–más de 400.000 dólares– por parte de la empresa Fuego con Fuego Representaciones, S.A de C.V, de su propiedad.

Como empresario y representante legal de Trevi, Gómez ha desempeñado un papel clave en su trayectoria artística y en la construcción de su imagen pública.

Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez, fueron señalados en octubre de 2023 por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal (Ilustración: Infobae México)

Con más de 30 años de experiencia en el campo legal, Armando es Licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Penal, y ha representado a numerosos clientes en casos de alto perfil, por lo que ha obtenido respeto en el ámbito jurídico.

Su pasión por el derecho lo llevó a trabajar en prestigiosas firmas de abogados, donde adquirió experiencia en diferentes áreas legales, como el derecho corporativo y el litigio.

Además de su carrera como abogado, Gómez ha incursionado en el mundo empresarial, fundando su propia compañía de bienes raíces, además de ser socio con su esposa en algunas empresas establecidas en Estados Unidos, como la referida unos párrafos atrás.