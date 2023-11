Así es la red global detrás de la crisis del fentanilo

Las muertes por sobredosis, tan sólo en Nueva York, aumentaron en un 12% este 2023 con respecto al 2022. (DEA)

Alma Sánchez nunca olvidará la última llamada telefónica que recibió de su hijo Deenilson. La llamó desde un centro de rehabilitación de drogadictos y le dijo que no se preocupara por él y que volvería a casa poco después del tratamiento.

Dos días después, el joven de 19 años salió de rehabilitación para comenzar su viaje a casa en San Bernardino, California. Nunca llegó. Las imágenes de CCTV lo muestran hablando con alguien en una estación de tren cercana y colapsando poco después por una sobredosis de fentanilo.

“Cinco días después le declararon muerte cerebral en el hospital”, dice Sánchez, conteniendo las lágrimas. “La policía no pudo identificarlo porque no tenía ninguna identificación, por lo que no había familiares junto a su cama cuando desconectaron”.

Sólo se enteró de la muerte de su hijo varios días después, cuando la policía publicó imágenes de CCTV para intentar localizar a sus familiares más cercanos.

Una pastilla de fentanilo. (Foto: REUTERS/Alexandre Meneghini)

Deenilson es una de las decenas de miles de jóvenes estadounidenses víctimas de una crisis de sobredosis que se cobró casi 110 mil vidas el año pasado. Más de dos tercios de esas muertes fueron causadas por el fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína.

El fármaco se diseñó inicialmente como analgésico para cirugía y ahora se usa ampliamente para tratar el dolor intenso del cáncer. Pero también lo buscan algunos de los más de 2 millones de personas en Estados Unidos adictas a los opioides, en parte debido a la prescripción excesiva de analgésicos recetados. Cada vez más, también se está reduciendo a las drogas ilegales, desde la cocaína hasta las pastillas Xanax falsificadas.

La magnitud de la crisis ha empujado al presidente Joe Biden a actuar. Durante el año pasado, la Casa Blanca intensificó la aplicación de la ley, centrándose en la cadena de suministro de las fábricas de precursores químicos, los cárteles de la droga y los blanqueadores de dinero que sustentan un comercio ilícito en rápido crecimiento.

El presidente de EEUU, Joe Biden. (Foto: Sfc Ian Morales/U.s. Army/Planet / Dpa)

“Las muertes por fentanilo son la peor crisis de sobredosis de drogas en la historia de Estados Unidos”, dice David Herzberg, historiador de las drogas de la Universidad de Buffalo y autor de White Market Drugs . “No sorprende que estemos viendo una reacción de las autoridades y una guerra contra el fentanilo”.

El gobierno de Estados Unidos ha emitido acusaciones penales contra las empresas chinas que producen los productos químicos utilizados para fabricarlo y los cárteles mexicanos que lo contrabandean y venden. En mayo, un consorcio de organismos encargados de hacer cumplir la ley estadounidenses e internacionales anunció 288 arrestos y se incautó de 850 kg de drogas, incluido fentanilo, como parte de una investigación global para interrumpir el tráfico de opioides en la web oscura.

“No importa en qué parte del mundo se encuentre, el gobierno de Estados Unidos está comprometido a perseguir a quienes dañan a los estadounidenses”, dice Rahul Gupta, zar antidrogas de la Casa Blanca, al Financial Times. “No podemos dejar de perseguir esos negocios ilegales e ilícitos que están ganando dinero a costa de las vidas estadounidenses”.

Pero los expertos cuestionan cuán efectiva puede ser la guerra contra el fentanilo. A diferencia de las alternativas basadas en plantas como la cocaína, la heroína y la marihuana, las drogas sintéticas requieren muy poca mano de obra o recursos para producirse a enorme escala.

“El fentanilo es sintético, relativamente fácil y barato de producir. También está disponible con receta y se utiliza en nuestros hospitales, por lo que detener el suministro que cruza la frontera no va a detenerlo”, dice Mary Sylla, directora de políticas de la Coalición Nacional para la Reducción de Daños.

Se pueden obtener grandes beneficios con cantidades muy pequeñas. Un kilogramo de precursor se puede comprar a fabricantes chinos por unos 800 dólares, cantidad suficiente para fabricar 415 mil pastillas de fentanilo. Cada pastilla se puede vender al por mayor por tan solo 50 centavos en Estados Unidos. Los vendedores ambulantes pueden ganar hasta 3 dólares por pastilla en la ciudad de Nueva York, dicen los fiscales estadounidenses.

(Arte: Jesús Abraham Avilés Ortiz/Infobae México)

Una dosis fatal

Los funcionarios fronterizos de Estados Unidos señalan que las pastillas o el polvo de fentanilo se pueden ocultar fácilmente en bolsillos o mochilas, mientras que la cocaína o la marihuana solían introducirse de contrabando a Estados Unidos en carros. Y en algunos casos el medicamento se puede pedir desde el extranjero y enviarse por correo.

“Para abastecer de heroína a una ciudad durante un período de tiempo, es posible que se hubieran necesitado varios camiones muy, muy grandes. Pero para hacer lo equivalente con los opioides sintéticos, es posible que se pueda colocar el producto en el maletero de un automóvil”, dice Bradley Stein, director de políticas de opioides en Rand Corporation, un grupo de expertos.

La huella física de las redes criminales es ligera. Los productos químicos utilizados para crear las drogas son legales y están ampliamente disponibles dentro de China, los mismos que se utilizan para fabricar pesticidas o pintura, y el dinero que impulsa el comercio a menudo cambia de manos como criptomoneda, lo que dificulta su seguimiento.

(Foto: Pixabay)

Además, los dos países a través de los cuales se canaliza la gran mayoría de las drogas –China y México– han tensado las relaciones con Estados Unidos, amenazando la colaboración policial o, a veces, impidiéndola por completo.

Se espera que la próxima semana Biden mantenga conversaciones cara a cara con Xi Jinping en una reunión de líderes de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec) en San Francisco, donde la cuestión del fentanilo estará en la agenda.

El difícil desafío de detener el comercio de fentanilo puede ilustrarse siguiendo el rastro de su sofisticada cadena de suministro global, como lo revelan los documentos de acusación y otros registros del gobierno de Estados Unidos; análisis de datos gubernamentales y otros informes de investigación; entrevistas con expertos y funcionarios; y informes sobre el terreno del Financial Times desde China, México y Estados Unidos.

PARTE I: Hecho en china

Situada en una torre de lujo en Shijiazhuang, la capital de la provincia norteña de Hebei, conocida por su industria farmacéutica, Guanlang Biotechnology Co ocupa una oficina pequeña pero ordenada sin recepcionista.

Wang Shucheng, un ejecutivo de la compañía, pareció sorprendido al recibir una visita no programada de los periodistas del Financial Times, pero fue lo suficientemente amable y condujo a sus invitados a una oficina de la esquina donde estaba preparando té. Fue un comportamiento inofensivo por parte de un hombre que, según el gobierno de Estados Unidos, se encuentra en la cima de la cadena de suministro de fentanilo.

Guanlang Biotech fue una de las ocho empresas farmacéuticas chinas acusadas por el Tesoro de Estados Unidos de vender materias primas o “precursores químicos” para crear fentanilo. El propio Wang fue acusado personalmente de “dirigir” un sindicato de 28 empresas e individuos que vendieron toneladas de fentanilo, metanfetamina y precursores de MDMA desde al menos 2016.

(Foto: Archivo)

Wang admite haber vendido productos químicos a clientes estadounidenses, pero afirma que fue engañado por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estadounidenses que se hacían pasar por compradores. Dice que nunca ha vendido material ilegal a sabiendas. “Pasamos por procedimientos muy estrictos; China tiene leyes muy estrictas sobre la venta de productos relacionados con las drogas y las seguimos muy de cerca. Nunca hemos estado involucrados en la producción de drogas”.

Estados Unidos acusa a las empresas chinas de vender precursores químicos no sólo a Estados Unidos sino también a los cárteles de la droga mexicanos. Los documentos judiciales detallan cómo cientos de empresas anuncian abiertamente sus productos en plataformas de redes sociales a los sindicatos de la droga mexicanos ofreciendo precursores como parte de una “venta caliente en México” y garantizando un “envío 100 por ciento sigiloso”, según las acusaciones.

Un fabricante con sede en Wuhan llamado Amarvel Biotech se jactó de su uso de envases engañosos, que describían sus productos químicos como “comida para perros, nueces o aceite de motor” para garantizar una entrega segura a Estados Unidos y México.

Bolsas de Fentanilo decomisadas en el Aeropuerto Internacional de Chicago, EEUU. (Foto: REUTERS/Joshua Lott/File Photo)

Wang dice que su empresa se vio atrapada en una disputa nacional entre Estados Unidos y China. “Somos sólo una pequeña empresa. Nuestros productos se pueden utilizar para fabricar muchas cosas, como pesticidas, y llevamos mucho tiempo vendiendo estos productos en China”.

Las otras empresas que figuran en el Tesoro de los EE.UU. en Shijiazhuang o no existían en las direcciones indicadas o podrían haberse ido hace algún tiempo. Sin excepción, todas eran oficinas pequeñas de gama baja y, en un caso, un apartamento en una torre residencial de ingresos medios bajos.

Uno de ellos, un restaurante, quebró el año pasado, según un hombre al que contactaron a través de un número de teléfono que figura en el Tesoro. Afirmó que nunca había oído hablar del sindicato ni de los individuos acusados de trata.

Moléculas enmascarantes

Estas empresas chinas utilizan una variedad de tácticas para evadir el procesamiento, dicen los fiscales estadounidenses.

Algunos fabricantes fabrican sustancias químicas ilícitas junto con materias primas legales y pueden cambiar sus nombres o realizar operaciones de “limpieza” en determinadas fábricas para evitar que las autoridades los detecten. Algunos se han vuelto expertos en convertir otras sustancias químicas no catalogadas comúnmente utilizadas en los sectores farmacéutico o agrícola en precursores de fentanilo.

También han ideado una solución que implica cambiar la firma química de los precursores subyacentes utilizando “moléculas enmascaradoras”. Estos se pueden eliminar fácilmente más adelante para devolver la sustancia a su forma original como precursor de fentanilo, según documentos judiciales. Utilizan intermediarios para concertar ventas con clientes mexicanos o estadounidenses.

Una investigación reciente realizada por la firma de investigación Elliptic, con sede en Londres, sobre compañías químicas chinas que anuncian la venta de precursores de fentanilo encontró que 90 proveedores estaban dispuestos a enviar estos productos al extranjero. Las carteras de criptomonedas de estas empresas habían recibido poco más de 27 millones de dólares, informó en mayo. Los investigadores de Elliptic descubrieron que 17 de las empresas chinas dijeron que también podían suministrar fentanilo, a pesar de la decisión de Beijing en 2019 de prohibir todas las variantes de la droga tras la presión de Washington.

Criptomonedas, ilustrativa. (Foto: EFE/EPA/SASCHA STEINBACH)

“Las monedas tradicionales siguen siendo el método de pago elegido por los narcotraficantes, pero los criptoactivos se están convirtiendo en una alternativa importante para transferencias transfronterizas sin fricciones y seudónimas”, dice Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic.

Wang admitió que había utilizado monedas virtuales bajo su propio nombre para vender pequeñas muestras de productos químicos, pero que el uso de criptomonedas se debía principalmente a motivos fiscales. “Hay muchas formas de recibir pagos”, afirma.

Los esfuerzos para acabar con el comercio de precursores de fentanilo sufrieron un duro golpe el año pasado cuando Beijing suspendió la cooperación policial con Washington en medio de crecientes tensiones diplomáticas. En julio, funcionarios chinos se negaron a asistir al lanzamiento de una nueva Coalición Global para Abordar las Amenazas de las Drogas Sintéticas, una iniciativa estadounidense a la que asistieron representantes políticos de más de 80 países.

Esto hará que sea más difícil tomar medidas enérgicas contra la cadena de suministro, dicen los expertos. “No creo que China coopere intensamente con Estados Unidos en la lucha contra los narcóticos hasta que la relación bilateral mejore significativamente”, dice Vanda Felbab-Brown, investigadora principal de la Brookings Institution. “Sin la ayuda de las autoridades chinas es muy difícil detener el flujo de precursores químicos a los cárteles en México”.

Imagen de Archivo del presidente de China, Xi Jinping. EFE/EPA/Andy Wong / POOL

Pero no es imposible. En junio, las autoridades estadounidenses arrestaron a dos altos ejecutivos de Amarvel Biotech, Qingzhou Wang y Yiyi Chen, tras una operación encubierta de ocho meses coordinada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Los documentos judiciales alegan que los ejecutivos enviaron más de 200 kg de precursores de fentanilo a Estados Unidos durante un período de ocho meses y acordaron continuar suministrando envíos de varias toneladas de forma regular.

La DEA realizó pagos a carteras de criptomonedas designadas por los ejecutivos de Amarvel a cambio de precursores químicos. Wang y Chen supuestamente dijeron a fuentes de la DEA que Amarvel estaba dispuesto a suministrar hasta tres toneladas métricas de precursores por mes. Eso es suficiente para producir más de 350 millones de dosis potencialmente mortales de fentanilo, suficiente para matar a todas las personas en Estados Unidos, según las acusaciones.

Beijing condenó las detenciones realizadas en Fiji y las calificó de “completamente ilegales”. “Se trata de una detención típicamente arbitraria y una sanción unilateral”, afirma un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. “Daña gravemente los derechos humanos básicos de los ciudadanos chinos y los intereses de las empresas chinas afectadas”.

Pero Gupta le dice al Financial Times que la Casa Blanca continuará con sus esfuerzos y que la asociación y la cooperación internacionales son necesarias para responsabilizar a estos criminales transnacionales e interrumpir la cadena de suministro de fentanilo.

PARTE II: Cocinado en México

El principal destino de los precursores de fentanilo fabricados en China es México, y el mayor cliente es el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más grandes del mundo.

El cartel comenzó a fabricar el opioide sintético en un único laboratorio improvisado en Culiacán, la ciudad más grande del estado de Sinaloa, alrededor de 2014, según fiscales estadounidenses.

Desde entonces, la producción de fentanilo del cártel se ha “explotado”, según documentos judiciales. Los arquitectos del aumento, según Estados Unidos, son Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, hijos del notorio narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, actualmente encarcelado en Estados Unidos.

El cartel liderado por el trío, conocido como Los Chapitos, o pequeños Chapos, ha aumentado aún más el suministro de fentanilo al mezclarlo con otras drogas ilegales como la heroína y la cocaína, lo que aumenta significativamente el riesgo de sobredosis.

Los Chapitos tienen bajo su mando distintas células de sicarios para disputar las plazas a cárteles rivales. (Infobae México/Jovani Pérez)

El Cártel de Sinaloa emplea químicos capacitados que tienen la experiencia para sintetizar fentanilo mediante la combinación y manipulación de precursores químicos. Algunos de estos “cocineros” trabajan en laboratorios subterráneos secretos ubicados en ranchos propiedad de miembros del cartel o en casas más pequeñas en Culiacán y sus alrededores. En un solo día, un cocinero de un cártel puede fabricar más de 100.000 pastillas que contienen fentanilo, con un valor potencial de cientos de miles de dólares en la calle.

La mayoría de los precursores de fentanilo llegan a México a través de los aeropuertos, mientras que los precursores de metanfetamina tienden a encontrarse en los puertos marítimos, según un funcionario del gobierno estadounidense que habló bajo condición de anonimato. Algunas de las sustancias químicas que se utilizan para fabricar fentanilo tienen usos legales, como la fabricación de pintura o talco para bebés, lo que hace que sea aún más difícil detenerlas.

En abril, los fiscales estadounidenses revelaron cargos de drogas contra 28 acusados vinculados al cártel de Sinaloa, incluidos Los Chapitos, uno de los cuales fue extraditado a Estados Unidos en septiembre. Estos cargos incluyen acusaciones detalladas sobre el funcionamiento interno del imperio transnacional de la droga del cartel y los métodos brutales que utiliza para mantener su control del mercado.

El hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, Ovidio, fue extraditado en septiembre de 2023. (Foto: X Derek Maltz)

El cártel emplea pistoleros a sueldo y utiliza armas de grado militar, incluidos camiones blindados y bazucas, para expandir un imperio empresarial que ahora está presente en más de 45 países. Soborna a funcionarios gubernamentales y utiliza violencia extrema, tortura, secuestro y asesinato para ejercer control sobre el tráfico de drogas en México y más allá.

Varios cocineros del cartel han muerto por probar el fentanilo. Los fiscales alegan que el año pasado dos tenientes, Pérez Salas y Figueroa Benítez, experimentaron con una mujer inyectándole repetidamente fentanilo de menor potencia hasta que sufrió una sobredosis y murió.

El cártel mezcla deliberadamente fentanilo con otros narcóticos y vende el opioide sintético disfrazado de píldoras recetadas legítimas, sabiendo que la droga puede ser letal para los consumidores si la mezcla es un poco “desagradable”. En un caso citado por los fiscales, un lugarteniente de un cártel envió un lote de fentanilo a Estados Unidos, a pesar de que un adicto había sufrido una sobredosis y había muerto al probar el lote.

Una muestra del opioide sintético fentanilo, en una fotografía de archivo. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Tomando medidas enérgicas contra los cárteles

Los gobiernos de México y Estados Unidos han centrado sus estrategias para detener el fentanilo en los puntos de entrada de precursores provenientes de China y en la destrucción de laboratorios en sus respectivos países.

Pero los expertos en seguridad mexicanos dicen que la producción de fentanilo es más complicada que la de uno o dos grupos criminales. Al igual que con otras drogas ilegales, implica vínculos débiles difíciles de rastrear entre facciones y productores independientes.

“Hay múltiples organizaciones pequeñas, medianas y grandes que están en tensión permanente”, dice el analista de seguridad Eduardo Guerrero sobre los grupos criminales de México. “Los grandes intentan absorber a los pequeños y los pequeños intentan independizarse y crecer... por eso es un mercado tan violento”.

La tarea de limitar el daño causado por el tráfico ilegal de drogas se complica aún más por el terrible estado de las relaciones de seguridad entre Estados Unidos y México. El sorpresivo arresto en 2020 del exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos cuando se dirigía a unas vacaciones en California enfureció al gobierno de México y dañó aún más la ya limitada confianza.

El presidente Andrés Manuel López Obrador niega que el fentanilo se produzca en México, insistiendo en que es un país de tránsito, a pesar de la evidencia de lo contrario. Sin embargo, durante la mayor parte de sus cinco años en el cargo, ha podido evitar las críticas públicas del gobierno estadounidense desplegando fuerzas de seguridad para tratar de detener a los inmigrantes, dicen los analistas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (Foto: Gobierno de México)

“Por una vez, México tiene una influencia desmesurada e increíblemente deprimente sobre Estados Unidos”, dice Benjamin Smith, profesor de historia latinoamericana en la Universidad de Warwick.

La indignación política en Estados Unidos está creciendo, y algunos republicanos piden ataques militares contra los cárteles si México no hace más. Ambas naciones celebrarán elecciones presidenciales el próximo año.

Pero los intereses de los dos países no siempre están alineados. Guerrero dice que Estados Unidos está centrado en el grupo que cree que es el mayor productor de fentanilo, Sinaloa, mientras que dice que el cártel rival de Jalisco está causando más daño a México a través de la violencia.

“Mucho de lo que hagamos contra el crimen organizado estará condicionado a la estrategia electoral en Estados Unidos”, dice Guerrero.

La presión estadounidense parece estar teniendo algún impacto. México se sumó recientemente a un programa de control de contenedores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para ayudarlo a identificar y compartir información sobre envíos sospechosos. Pero las incautaciones en sí rara vez conducen a arrestos o investigaciones llevadas a juicio. Las amenazas de los cárteles también son un riesgo: cuatro funcionarios de aduanas del puerto de Manzanillo, utilizado como ruta de precursores, han sido secuestrados y asesinados en los últimos años.

“El sistema de justicia mexicano ni siquiera puede encerrar a los camorristas y asesinos callejeros”, dice Smith. “Y mucho menos los complejos cárteles respaldados por el Estado”.

PARTE III: Vendido en América

El Cártel de Sinaloa tiene décadas de experiencia introduciendo drogas ilícitas a Estados Unidos y continúa utilizando algunas de las técnicas y rutas que utilizó para traficar cocaína y marihuana.

A menudo se utilizan barcos, aviones privados, drones y túneles para hacer pasar el fentanilo a través de la frontera entre Estados Unidos y México. A menudo se paga a guardias fronterizos y policías corruptos para que hagan la vista gorda ante las actividades de contrabando.

Los fiscales estadounidenses alegan que un contrabandista de fentanilo y armas llamado Juan Pablo Lozano reclutó una red de mujeres estadounidenses para que actuaran como “mulas de drogas” cerca de El Paso, Texas. Pagó a un guardia fronterizo para facilitar la operación de tráfico. Las mujeres ingerían o insertaban hasta 2.000 pastillas de fentanilo envasadas en sus cuerpos y hacían tres viajes a través de la frontera entre Estados Unidos y México cada noche.

Las drogas de contrabando se recolectaban en una casa segura en las afueras de El Paso, donde Lozano vendía fentanilo a granel a clientes en otras ciudades, incluida Albuquerque, Nuevo México. A veces, el fentanilo se intercambiaba por automóviles que podían revenderse en México o usarse para contrabandear más fentanilo a través de la frontera, según una acusación.

Fentanilo y metanfetamina. (Foto: DEA)

Mariza Marín, directora de San Ysidro en San Diego, el cruce terrestre más transitado entre Estados Unidos y México, dice que los cárteles también han reclutado a niños en edad escolar. “Provienen de entornos desfavorecidos y se les ofrecen cantidades de dinero muy bajas. Tal vez 500 dólares, un iPad, un iPhone”, dice.

Los esfuerzos de Estados Unidos por alterar la cadena de suministro de fentanilo están dando lugar a un aumento de las incautaciones. Un análisis realizado por el Wilson Center en agosto mostró que las incautaciones de fentanilo en la frontera entre Estados Unidos y México aumentaron un 164 por ciento entre 2020 y 2022. A finales de agosto, ya se habían incautado casi 10.000 kg en 2023, superando con creces el total del año pasado de 6.400 kilos.

Pero la mayoría de los expertos creen que las incautaciones de fentanilo han aumentado porque el volumen general de contrabando está aumentando y no por un éxito sostenido en la batalla contra los cárteles.

Los críticos dicen que las autoridades estadounidenses corren el riesgo de repetir los errores de administraciones anteriores que libraron una guerra contra las drogas que duró medio siglo desde principios de la década de 1970 y que hizo poco para prevenir las sobredosis o restringir el suministro, pero que resultó en el encarcelamiento de millones de personas.

La administración Biden ha agregado algunos otros elementos a las políticas de drogas del país, incluido un enfoque en la reducción de daños y el tratamiento, señala Herzberg de la Universidad de Buffalo. Pero se destina demasiado dinero a medidas que no funcionan, afirma. “La historia es bastante clara en cuanto a que una política de prohibición de las drogas con mano dura no funciona porque hay mucho dinero que ganar”.

Sylla, de la Coalición Nacional para la Reducción de Daños, añade: “Si se detiene una ruta transfronteriza para el tráfico de drogas, todavía habrá demanda. Esas drogas encontrarán una manera de llegar a las personas que quieran comprarlas: es capitalismo básico, hay demanda”.

Para las decenas de miles de familias estadounidenses que han sido destrozadas por las sobredosis de fentanilo, existe un imperativo urgente de tomar medidas más duras contra los traficantes en Estados Unidos y las redes criminales en China y México que han construido la cadena de suministro de drogas.

Imagen de referencia. (Foto: iStock)

Pero Sánchez también pide al gobierno de Estados Unidos que brinde más apoyo de salud mental a los niños, como su hijo, que son víctimas de la adicción.

Ella está lidiando con su dolor haciendo campaña para crear conciencia pública sobre los peligros de la droga sintética. Esto no traerá de regreso a Deenilson, pero puede evitar que otros padres experimenten la angustia de perder a un hijo.

“Los niños son curiosos y pasan por cosas difíciles”, dice Sánchez. “Deenilson tenía depresión, ansiedad y problemas de adicción. Pero los niños necesitan aprender de sus errores, no morir a causa de ellos. A mi hijo no le dieron una segunda oportunidad”.