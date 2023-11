Ante el silencio de Ebrard, Mario Delgado descarta salida del excanciller de Morena

El líder morenista volvió a hablar de Marcelo Ebrard (Cuartoscuro)

El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, confió que el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, permanezca al interior del instituto para continuar con la consolidación de la Cuarta Transformación.

Durante una conferencia de prensa, el líder morenista apuntó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia va a llamar próximamente a algunas personas para que comprueben o nieguen los dichos que el excanciller citó en su denuncia de impugnación.

No obstante, pese al silencio que ha mantenido el político, sentenció que el organismo interno del partido aún se encuentra en tiempo para tomar una decisión, por lo que negó “categóricamente” que no se le dé la atención necesaria al problema que se presentó tras la disputa por la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Marcelo Ebrard insiste en que seguirá luchando por llegar a la boleta electoral (X @m_ebrard)

Aunado a lo anterior, Delgado Carrillo expresó que no cree que Ebrard o sus aliados tomen decisiones con base en lo que decida la comisión, pues adelantó que, de ser así, ya hubieran hecho pública su postura; sin embargo, confió en que el exjefe de Gobierno del entonces Distrito Federal se quede en el partido para contribuir en la consolidación del partido.

“No van a tomar sus decisiones en función de qué tanto ha avanzado la impugnación en la comisión, de otra manera, ellos lo harían público (...) es una decisión que debe tomar Marcelo Ebrard y que como yo he insistido, estoy seguro que Marcelo se va a quedar a seguir contribuyendo a la Cuarta Transformación”, continuó.

Marcelo Ebrard decidirá su futuro el jueves 9 de noviembre

En tanto, conviene recordar que Ebrard Casaubón adelantó que el próximo jueves 9 de noviembre dará a conocer su postura para su futuro político, debido a que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena no ha dado una solución a una impugnación que presentó desde el 11 del pasado mes de septiembre.

De acuerdo a un personaje cercano al excanciller, el plan del político citadino “no es esperar toda la vida” a que Morena tome una decisión, por lo que si no responden, entenderán que no son queridos al interior del partido y, ante eso, no tendrían nada que hacer.

Conviene recordar que Marcelo Ebrard señaló presuntas irregularidades en el proceso interno del partido, las cuales habrían ayudado a que Claudia Sheinbaum obtuviera el cargo interno y posteriormente la candidatura a la Presidencia de la República.