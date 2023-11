Celia Lora habló sobre su supuesto noviazgo con Lizbeth Rodríguez: “Mi plan es morir soltera”

Celia Lora publicó un video molesta, negando ser novia de Lizbeth Rodríguez (Instagram @lizbethrodriguezoficial)

Hace unos días Lizbeth Rodríguez reveló que había iniciado un romance con Celia Lora, la única mujer con la que le gustaba hacer colaboraciones para OnlyFans y de quien se había enamorado después de dormir juntas.

La expresentadora de Badabun confesó que estaba muy feliz y enamorada, además de que los padres de su pareja, Alex y Chela Lora, la habían aceptado como nuera y eso la hacía sentir aún más contenta.

Sin embargo, la tarde de este sábado Celia negó mantener algún romance, recalcó que está soltera y acusó a Lizbeth de llevar su “chistecito” muy lejos.

La hija de Alex Lora recalcó que está soltera desde años atrás y las declaraciones de su amiga son mentira (TikTok celilora)

“Parece que se adelantó el Día de los Inocentes, a mí se me hace increíble cómo lo que sea que digan de mí, todo el mundo se lo cree automáticamente (...) Yo no ando con nadie, con absolutamente nadie”.

La modelo de Playboy agregó que ella conoce a Lizbeth desde hace cuatro años y son amigas muy cercanas, por lo que sí existe cariño entre ellas, pero es falso que su amistad haya pasado a algo más.

Agregó que no puede creer que esto haya sido tan viral porque ella nunca habló al respecto, todo surgió de las declaraciones de su amiga. Recalcó que no le gusta que la involucren en este tipo de situaciones y le hubiera gustado que antes le consultaran si quería ser parte de esto.

Celia Lora reveló que quiere morir soltera

La modelo recalcó que ella decidió estar soltera y así seguirá, espera que hasta su muerte (Instagram @celi_lora)

Para aprovechar el video negando que sea novia de Lizbeth Rodríguez, Celia ahondó en el tema de su soltería, pues confesó que uno de sus mayores deseos es seguir sin pareja y morir así.

Explicó que, siendo hija única, siempre ha apreciado su soledad y espera mantenerla por un buen tiempo.

“Yo no ando con nadie, soy una persona muy feliz soltera, mi plan es morir soltera. La paz mental me fascina, me encanta estar sola, viajar sola y estar sola. Yo no tengo hermanos, así crecí, así me gusta estar tranquila”.

Celia se mostró enojada porque dijo que nadie le preguntó si era cierto, pero aclaró que no le gusta dar entrevistas para hablar de este tipo de temas (Instagram/@celi_lora)

Aunado a esto, dijo que le sorprendió que se sus seguidores hayan creído que en verdad está en una relación, cuando ella en varias entrevistas ha enfatizado que decidió estar soltera porque no le gusta tener pareja y lleva años así.

A modo de broma comentó que le gustaría que algún día Michael Jordan diga que es su novio y eso tenga el mismo impacto que las declaraciones de Lizbeth.

También dijo que le da pena estar en este tipo de controversias y se ha enfocado en disfrutar de su vida alejada de la farándula porque tiene atención que ella nunca pidió.

Cuándo Lizbeth Rodríguez aseguró que era novia de Celia Lora

La modelo no ahondó en detalles sobre su amistad con Lizbeth, sólo mencionó que ha trabajado con ella como lo ha hecho con decenas de mujeres (Instagram/@lizbethrodriguezoficial)

Los rumores comenzaron cuando Lizbeth Rodríguez compartió varias fotos con la hija de Alex Lora enviando mensajes románticos. Cuando fue cuestionada al respecto, dijo que Celia es su novia y no podían ocultarlo más.

Mencionó que su romance habría comenzado con una amista común, que avanzó cuando tuvieron que dormir juntas por primera vez.

Ambas ponían mensajes románticos en sus fotografías, pero fue Lizbeth quien aseguró que son novias (Instagram @lizbethrodriguezoficial)

Después, ya que muchas personas seguían sin creerle, ella dijo que no podía ser mentira porque el amor era obvio.

“Es que esto es muy mío, es tan hermoso y tan sagrado que no lo quiero compartir con nadie. Pero obviamente el amor se nota, era imposible mantenerlo. Era cuestión de que se filtrara una foto, no era secreto porque si estamos en la calle vamos de la mano; pero decirlo así no lo habíamos comentado”, dijo ante el micrófono de Venga la Alegría.

Negó que se tratara de un tema de publicidad para sus cuentas de OnlyFans.