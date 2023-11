Gerardo Bazúa acusó a Paulina Rubio de ser una madre descuidada por retroceso escolar de su hijo

Gerardo Bazúa inició un nuevo reclamo contra Paulina Rubio por la salud mental de su hijo Eros (Instagram: @paulinarubio)

Paulina Rubio y Gerardo Bazúa continúan en el conflicto legal por el acuerdo de copaternidad de su hijo Eros, ahora el cantante acusó a la Chica Dorada de no ser una madre responsable y con todas sus acciones provocar al menor varios problemas, entre ellos daño psicológico y que no avance en la escuela.

Según reportó Ventaneando, en la más reciente audiencia que Bazúa y Paulina tuvieron, él pidió ser quien pase la mayor parte del tiempo compartido con Eros ya que la intérprete de Ni una sola palabra no es capaz de cuidar al niño desde que Susana Dosamantes murió.

Argumentó que Eros estaba en una escuela en que notificaron a la cantante su preocupación porque el niño faltaba mucho, la respuesta de Paulina fue inscribir a otro instituto.

Bazúa culpó a Paulina de que su hijo pasó de la primaria al kinder Crédito: TV Azteca

Esto, lejos de mejorar la situación del menor, la empeoró, lo que provocó que la nueva escuela en la que está el niño decidiera sacarlo de la primaria y pasarlo al kinder.

En los documentos del reclamo, presentados por Ventaneando, se puede leer: “Las faltas excesivas del niño, bajo el cuidado de la madre, junto con la omisión de la madre a la invitación del director de la escuela a asistir a un curso de lectura, resultó en que el niño sea puesto en un nivel académico más bajo (del que le correspondería)”.

Se agrega que: “Debido al impacto social y emocional por estas circunstancias, la escuela decidió mover de regreso al niño al jardín de infantes”.

Por esto, Gerardo llamó “omisa” y “descuidada” a Paulina en su papel como madre.

Eros tiene 7 años y vive en Estados Unidos con Paulina Rubio, ocasionalmente ve a Gerardo (Instagram/@paulinarubio)

Las acusaciones continuaron ya que según Bazúa, la Chica Dorada en una ocasión hizo una escena frente a padres y profesores de la escuela de Eros porque no quería que él estuviera en una junta en la que citaron a todos los responsables de los niños.

Por ello, la señaló de ser una persona que fomenta un ambiente hostil en la escuela, además de no permitir que él se acerque a su hijo. Esto ha ido incluso al nivel médico; Paulina no le reporta cuando su hijo tiene que ir al doctor y obliga a los médicos a que no comparta información sobre la salud del menor con Gerardo.

Hay más acusaciones en cuanto al tiempo compartido, pues el exconcursante de La Voz aseguró que Paulina hace cambios a su conveniencia en los horarios, no lo deja ver al niño cuando debería y lo ha sacado de Estados Unidos sin su consentimiento.

Paulina Rubio también ha hecho reclamos en contra de Gerardo, como que considera que las visitas de Eros a México ponen al menor en peligro (ATRESMEDIA)

Para ahondar en cómo Rubio hace esto de forma intencionada y para alejar a Bazúa de Eros, el cantante expuso que su expareja no permitió que el niño fuera a la fiesta de cumpleaños que él le organizó y que era dentro del tiempo compartido que le correspondía a él.

Todas estas acciones podrían provocar daños psicológicos al menor, además de afectar el vínculo de padre-hijo.

¿Qué exige Gerardo Bazúa a Paulina Rubio?

En este nuevo reclamo, además de tener más tiempo con Eros, Gerardo pide que él sea el responsable del pasaporte de su hijo, de esta forma no podrá salir del país cada que la Chica Dorada quiera (pues esto siempre lo hacía sin su consentimiento).

Rubio mantiene esta pelea legal con el padre de su hijo desde que se separaron y acordaron la copaternidad (Instagram/@paulinarubio)

Aunado a esto, pide la responsabilidad parental exclusiva, o la responsabilidad parental compartida con toda la libertad para tomar decisiones importantes que tengan que ver con el niño.

Con esto, el plan de crianza que tenían tendría que ser modificado por completo.