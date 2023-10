Carlos Bonavides invita al debate político y manda un mensaje a quienes dicen que no hay libertad de expresión

Carlos Bonavides aplaudió que el pueblo mexicano esté más politizado ahora que en el pasado (Foto: Infobae México)

Carlos Bonavides se presentará con la obra La Casa de la Bandida cada sábado, a partir del 4 de noviembre y durante cinco semanas, en el teatro Jorge Negrete, en Ciudad de México.

Se trata de una historia que se entreteje con el acontecer político actual tomando como base la historia de Graciela Olmos, la traficante en el tiempo de la Revolución mexicana que estableció un legendario prostíbulo frecuentado por políticos, empresarios y artistas de la época.

Infobae México conversó con el actor detrás de “Huicho Domínguez” sobre este espectáculo que además cuenta con las participaciones de un panel de periodistas especializados que dirigen un debate con el público en cada función.

“La principal novedad es que yo sustituí a Benito Castro porque él me lo pidió, se fue a Estados Unidos y ya no regresó a la obra desgraciadamente. Nos fue muy bien en el Teatro de la República y ahora vamos al Jorge Negrete. Es un buen reparto, está Martín Muñoz que merece muchas oportunidades, merece que la gente lo reconozca porque es un gran cantante. La obra es un espectáculo que maneja todos los géneros y además tiene musicales”, contó Bonavides sobre la obra que ya ha presentado dos temporadas el último año.

“También está Maricarmen de la Peña, José Luis Montañez que es nuestro productor, Alberto Pavón y un gran elenco. Es muy amena y tiene una cuestión muy diferente porque se habla de política, donde está “Mister Molécula”, nos habla de política de una manera amable, objetiva, no agresiva sino para informar al público qué es lo que va pasando”, compartió el humorista.

Bonavides participará en la obra como "Huicho Domínguez", personaje que le dio la fama nacional (Foto: Archivo)

“Cada sábado va a ser diferente, conforme lo que vaya pasando, es muy entretenida, tiene mucho ritmo. Es la historia de la Bandida, entre el presente y el pasado. Tiene una historia de amor también, es un drama porque suceden cosas trágicas y cómicas. La gente sale muy contenta por el colorido, el vestuario, se presta para que la gente vaya a divertirse y a olvidarse de sus problemas”

Y es que para el actor de 83 años es importante generar una reflexión que lleve a un pensamiento crítico respecto a lo que ocurre a nivel político en el país, y sin entrar en detalles o posturas ideológicas, Bonavides comentó:

“Nunca en México la sociedad ha estado tan politizada, nunca ha habido tanto interés por lo que está pasando, porque siempre anteriormente o desde hace pocos años, ya la gente se interesa mucho de cómo van las cosas, y que sobre todo se les explique por qué hay tales situaciones, por qué suceden las cosas de la política”, compartió sobre el debate que generan sobre el escenario periodistas como Francisco Reynoso, Carlos Pozos “Lord Molécula”, Ramón Zurita y José Luis Montañez Aguilar.

"La Casa de la bandida" se presentará los sábado 4, 11, 18 y 25 de noviembre, y 2 de diciembre en el teatro Jorge Negreta (Foto: Carlos Bonavides)

“Ya sabes que ‘Mister Molécula’ y otros periodistas que son de la política lo hacen de una manera divertida como lo hacía Lechuga y el otro señor (Madaleno) hace muchos años. A la gente le gusta mucho porque también participa, también opina y es una oportunidad para dar sus opiniones, entonces ahí se va a informar y se hace una especie de pequeña polémica con el público y opina cosas muy interesantes. Nos damos cuenta de que cada vez la gente está más interesada y quiere saber más de por qué las cosas”.

La Casa de la Bandida hace un viaje a través de los recuerdos de México y haciendo uso de la sátira se habla del gobierno en anteriores administraciones, pasando por la actual y hasta especulando lo que podría pasar en el futuro, con los personajes que se perfilan para sentarse en la silla presidencial en la próxima sucesión.

“El debate se presenta porque en La Casa de la Bandida, cuando ella puso su casa iban empresarios, políticos, policías, en ese tiempo el pueblo era 100% manipulable. Por ejemplo tú pregúntale a la gente quién es Isidro Fabela, que fue un gran representante de México, intervino en la guerra española con Haile Selassie, fue un gran representante de las Relaciones Exteriores y después fue gobernador y después politizó a López Mateos, a Hank González... son muchas cosas que la hacen interesante, saber, y de la actualidad también, pero objetiva, sin ofender a nadie”, destacó.

El youtuber y periodista conocido como "Lord Molécula" será parte del panel de reporteros presentes en cada función (Foto: X/@lordmolecula)

Así mismo, el actor de recordadas telenovelas como El premio mayor y Hasta que el dinero nos separe lanzó un comentario sobre aquellos que consideran que en el país los periodistas no gozan de plena libertad de expresión.

“Los que dicen que no hay libertad de expresión que vean a ciertas personas cómo se expresan y cómo se le ha faltado el respeto a la investidura presidencial. Pero (en la obra) lo dicen de una forma amena, simpática, sobre todo Lord Molécula que es muy simpático. Me sorprendí de la reacción del público, y luego yo me encargo de la parte de comedia.”, explicó.

Bonavides se integró a la obra en sustitución de su fallecido amigo Benito Castro (Foto: Getty Images)

Carlos Bonavides llamó al público a reflexionar, a informarse, y dejó ver que el pueblo mexicano sigue viviendo las consecuencias derivadas de deshonrosas “prácticas del pasado”. Así lo dijo:

“Hay que razonar por qué pasa lo que está pasando, las raíces de lo que está pasando. La gente dice ‘no, pero eso ya pasó’, no , lo que pasó fue terrible y estamos siendo víctimas de lo que pasó, de quien sembró esa semilla. Lo dije muy chistoso, pero el puerto de Veracruz, las minas de oro y plata, los puertos, realmente el país está alquilado, pero hay que decirlo de una manera que se entienda. (Antes hubo) prácticas mucho peores de las que hay ahora”, recalcó el experimentado actor.