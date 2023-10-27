Uber: 10 años de transformar la movilidad en México

El director general de Uber Eats México, Daniel Colunga, habla en el foro "Ciudades en Movimiento" el 24 de octubre de 2023, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Las aplicaciones de servicios de transporte llegaron para quedarse y vinieron a transformar la manera en la concebimos la movilidad tanto para los usuarios, como para los prestadores de servicios.

Tal es el caso de Uber, plataforma que cumple 10 años de presencia en México durante los cuales ha acumulado más de 3 mil millones de viajes y que ha diversificado sus servicios más allá del transporte de pasajeros, ofreciendo el envío de paquetería y comida a domicilio.

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Con el foro “Ciudades en Movimiento” la empresa celebró la combinación de talento humano y avances tecnológicos que a lo largo de una década han permitido mejorar la experiencia de los usuarios y contribuir a la derrama económica del país.

Uber celebró 10 años de su llegada a México con el evento "Ciudades en Movimiento" Crédito: Uber México

La plataforma simboliza en una fuente de empleo que hoy aporta a los ingresos económicos de 1.7 millones de personas en México, entre conductores y repartidores de comida, que brindan servicio a miles de personas.

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Actualmente Uber opera en 70 ciudades a lo largo de las 32 entidades de la República Mexicana y contemplan seguir con la expansión geográfica en la vertiente de entrega de alimentos a domicilio, pues planean asociarse con restaurante populares a fin de mejorar la rapidez en el envío de comida para satisfacer la demanda de consumidores que están en busca de entregas exprés con tiempos que vayan de 10 a 15 minutos.

La compañía no sólo tiene un compromiso con los clientes, sino también con los socios conductores, a quienes busca beneficiar a través del convenio con la marca JAC que permitirá a dichos socios adquirir vehículos eléctricos a precios más accesibles.

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Directivos de Uber aseguraron que la empresa continuará trabajando para fortalecer sus servicios a través de la innovación y contribuir a la sustentabilidad del planeta, por lo que en breve presentarán novedades y cambios en la plataforma.