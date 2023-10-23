El mercado gris de los celulares, cómo evitar caer en él

Venta de celulares irregulares es un peligro para la seguridad de los consumidores. Foto: Andina

El Mercado Gris, también conocido como mercado de importaciones paralelas, se refiere a la comercialización de productos fabricados legalmente en el extranjero, pero que son ingresados al país sin haber pasado por el distribuidor oficial y/o titular de la marca.

Uno de los productos que se distribuye con mayor frecuencia en el mercado gris son los teléfonos celulares, los cuales se ofrecen a un precio mucho menor en comparación con los equipos se encuentran en puntos de venta oficiales, hecho que resulta sumamente atractivo para el comprador.

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Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) advierte que existen diversos riesgos a la hora de adquirir este tipo de productos en el mercado gris, mismos que, a largo plazo, podrían golpear de manera importante el bolsillo de los consumidores.

¿Cuál es el riesgo?

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Si bien se trata de artículos originales, el problema está justamente en su lugar de origen, pues implica que fueron fabricados de acuerdo a los estándares y requerimientos de dicho país, por lo que su funcionamiento en México podría ser deficiente.

Además, este tipo de productos no ofrecen ningún tipo de garantía, por lo que en caso de requerir alguna reparación ésta podría ser costosa, demorar mucho tiempo e incluso no tener solución, pues no se cuenta con las piezas de refacción en México, así como con instructivos en español.

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Los celulares del mercado gris no son ilegales, pero no cuentan con la autorización de las marcas para ser vendidos en ciertos países. (Samsung)

No obstante el principal riesgo advertido por la PROFECO tiene que ver con la seguridad y salud de los usuarios, pues al no estar diseñado para los estándares de calidad mexicanos los equipos podrían no ser compatibles en cuestión de voltaje, derivando en sobrecalentamiento, explosión de los dispositivos o provocar un incendio. Por esta razón, autoridades mexicanas decidieron tomar medidas enérgicas contra los teléfonos irregulares del mercado gris que no cumplen con las normativas legales y garantías, y más de 5 millones de estos dispositivos serán bloqueados para garantizar la seguridad del consumidor.

Esto quiere decir que si se ha adquirido un equipo en estas características, incluso sin saberlo, podría quedar inservible muy pronto.

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¿Cómo evito comprar un celular proveniente del mercado gris?

PROFECO ha emitido diversas recomendaciones que pueden ayudar a los usuarios a reconocer este tipo de productos y evitar su compra, como verificar si cumple con la NOM024 o si el sitio que los ofrece está a cargo de la garantía.

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Debido a que no siempre es sencillo identificar estas características, Elektra ofrece a sus clientes la posibilidad de ser asesorados por sus expertos en tiendas físicas, quienes podrán guiarlos para adquirir un equipo celular que cumpla con todas las regulaciones y garantías.

El objetivo es brindar tranquilidad y confianza a los consumidores, así como asegurarles que dichos celulares siempre estarán conectados y en funcionamiento, para que no se enfrenten a los riesgos de mercados gris.

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Los usuarios de celulares irregulares podrían enfrentar el bloqueo de sus equipos.

Los expertos podrán ayudarlos a encontrar el sello “NOM” en el empaque del producto, mismo que cuenta con instructivo en español y garantía aplicable en el país, por lo que en caso de recibir notificaciones sobre un bloqueo inminente o si el celular ya ha sido bloqueado, se puede acudir a cualquier tienda Elektra, que le ofrecerá garantía y confiabilidad en la adquisición de un nuevo equipo.

Al ser un distribuidor autorizado cumple con todas las regulaciones mexicanas, lo que implica que cada celular que se adquiera, ya sea en tienda física o en línea a través de Elektra.com, cumple con los estándares mexicanos para su funcionamiento, así como con las normas legales vigentes.

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Actualmente, para ayudar a las personas a evitar los productos del mercado gris, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está trabajando arduamente para implementar un nuevo sistema gráfico que ayudará a los consumidores a identificar los dispositivos legales de un vistazo, brindándole aún más seguridad en su compra.