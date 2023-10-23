Cómo comprar teléfonos celulares legales y evitar el bloqueo de PROFECO

Las personas podrían comprar teléfonos irregulares incluso sin saberlo, estos dispositivos no cuentan con garantía de su funcionamiento. (Foto: Elektra)

Los teléfonos distribuidos a través del mercado gris representan un gran peligro para los consumidores, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) los riesgos van desde gastos monetarios a largo plazo, hasta la salud y seguridad de los usuarios.

Ante este hecho, dicha instancia anunció el bloqueo de estos equipos en territorio mexicano, por lo que alrededor de 5 millones de teléfonos celulares que fueron adquiridos en el mercado gris serán bloqueados por seguridad de los consumidores.

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Esta medida, refleja la importancia de adquirir este tipo de dispositivos de manera legal, a través de distribuidores autorizados que ofrezcan la garantía de que los equipos cumplen con todas las disposiciones de ley vigentes.

Elektra es un distribuidor autorizado que garantiza que los teléfonos celulares disponibles en las tiendas físicas o en línea a través de Elektra.mx cumplen con las normas y regulaciones mexicanas, por lo que al adquirir un equipo los clientes pueden contar con la tranquilidad y confianza de no enfrentar los riesgos del mercado gris.

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¿Cómo saber que el teléfono que compré es legal?

Si usted ya adquirió un teléfono celular verifique que tenga el sello “NOM”; en el empaque del producto. Esto indica que su teléfono ha sido adquirido a través de canales legales y está respaldado por garantías adecuadas.

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Aunado a ello, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) trabaja arduamente para implementar un nuevo sistema gráfico que ayudará a los consumidores a identificar los dispositivos legales de un vistazo, brindándole aún más seguridad en su compra.

Los celulares irregulares enfrentarán el bloqueo por parte de PROFECO y ya no podrán funcionar en el país. (Freepik)

¿Qué hacer si recibiste una notificación de bloqueo?

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Si usted recibió una notificación sobre un bloqueo inminente o si su celular ya ha sido bloqueado, probablemente deberá adquirir uno nuevo. La recomendación es acudir a tiendas oficiales tanto físicas como en línea a fin de asegurar que el teléfono adquirido es legal.

Elektra ofrece a sus clientes lo posibilidad de recibir asesoría por parte de su equipo experto en tiendas físicas, el cual le guiará para adquirir un nuevo celular que cumpla con todas las regulaciones y garantías, asegurándose de que siempre esté conectado y en funcionamiento.

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No se arriesgue con dispositivos del mercado gris.