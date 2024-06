Quién fue Francisco Stanley Solís, el hijo mayor de Paco Stanley que señalan que murió de sobredosis

¿De qué murió el hijo mayor de Paco Stanley? Verónica Macías contradice versión de Paul Stanley (Foto: Infobae México/ Jesús Avilés)

En 1993 comenzaron los controvertidos y lamentables fallecimientos vinculados a la familia del humorista Paco Stanley. Su hijo primogénito, Francisco Stanley Solís, murió a la temprana edad de 25 años. Este acontecimiento impactó profundamente tanto la carrera como la vida privada del presentador televisivo. Sin embargo, una nueva interpretación de los sucesos ha cambiado radicalmente la narrativa existente.

Luego de que esta cobrara gran relevancia y se volviera viral en redes sociales, más de uno ha mostrado mayor interés por conocer y saber más sobre la fugaz estrella que tuvo el mundo del entretenimiento mexicano, pese a que sus datos en medios oficiales, o comunicados por su familia, son escasos.

Francisco Jorge Stanley Albaitero fue padre de cuatro hijos con tres mujeres diferentes. Su hijo más grande, Paco Stanley Solís, nació de su primer matrimonio con María Solís, sobre quien se conoce poca información y que, según se informa, contrajo nupcias con el difunto presentador cuando ambos eran jóvenes. Nació en 1986 y murió en 1993 a los 25 años de edad. Se sabe que incursionó en el mundo del entretenimiento, aunque son pocos los datos que lo confirman.

(Facebook/Burrovan)

Las dos versiones de la muerte de Francisco Stanley Solís: ¿infarto o sobredosis?

“De su primer matrimonio… Paco Solís falleció de un infarto en su carro, mi papá estaba haciendo Pácatelas en ese momento y fue el único día que faltó al programa”, expresó Paul Stanley, hijo menor del conductor, sobre los detalles detrás de la trágica muerte de su hermano durante una entrevista que le realizó su ex colega en el matutino Hoy, Jorge El Burro Van Rankin, siendo esta la versión oficial de los hechos.

Sin embargo, Verónica Macías -quien trabajó de la mano de Paco Stanley- de forma reciente contradijo la versión de la familia sobre la escandalosa y misteriosa muerte de Francisco Stanley Solís, pues en entrevista con Gustavo Adolfo Infante externó que el joven famoso murió de sobredosis en su departamento, afectando severamente al conductor.

La presentadora de televisión que trabajaba con el fallecido comediante aseguró que “le gustaba” Francisco Stanley Solís, quien murió a los 25 años de edad en el año de 1993 Crédito: YouTube/ Imagen Entretenimiento

“Resulta que el murió, según sé, lo encontraron muerto en un departamento, según dijeron que era por drogas. A mí no me consta, pero es lo que se supo. Paco estaba destrozado, con justa razón, y no se presentaba a los programas… es algo que no quiero imaginar ni se lo deseo a nadie. Paco estuvo encerrado, él no iba a trabajar, y yo tenía que conducir el programa”, ventiló en el programa El minuto que cambió mi destino.