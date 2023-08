Cuál fue la “promesa” que Tomás Zerón le hizo al ‘Chapo’ Guzmán tras su última captura

Tomás Zerón estuvo presente en la certificación médica del Chapo Guzmán tras su captura en 2014 (Foto: Tomas Bravo/ REUTERS | Archivo)

Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), reapareció en un medio israelí desde su autoexilio en Tel Aviv. Además de hablar sobre su situación actual, mencionó cómo fue su participación en la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los narcotraficantes más poderosos de la última década en México.

El ex funcionario aseguró que la detención del entonces líder del Cártel de Sinaloa fue uno de sus mayores logros durante su desempeño en la extinta Procuraduría General de la República (PGR). Se trata de la última aprehensión de “El Chapo”, registrada en febrero de 2014 tras un intenso operativo desplegado en Mazatlán, Sinaloa.

“Era una de las personas encargadas de la detención del Chapo, que comienza con la detención de 11 personas en la ciudad de Sinaloa. Y al hacer los análisis de todos los equipos telefónicos comenzamos con una pista muy firme, sabiendo que era un gran capo”, mencionó Zerón en entrevista con el medio N12.

Cabe recordar que para ese entonces, el narcotraficante sinaloense había permanecido cerca de 13 años prófugo de la justica, luego de haber escapado de la prisión de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001. Por ello, era uno de los objetivos prioritarios de las fuerzas federales.

El Chapo Guzmán cumple una cadena perpetua en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico (FOTO: REUTERS/Henry Romero)

Explicó que tras dichas detenciones comenzaron a realizar seguimientos a través del análisis de los equipos telefónicos que fueron asegurados, hasta que finalmente el 22 de febrero de 2014 lograron capturar a Guzmán Loera. “Creo que fue uno de los grandes logros”, dijo Zerón con un semblante serio en su rostro.

La “promesa” de Tomás Zerón a ‘El Chapo’

En la entrevista, Zerón de Lucio dio a conocer que intercambió varias palabras con “El Chapo” tras su captura. En un primer momento le preguntó cómo se encontraba él, a lo que el capo respondió que estaba con su familia. En ese sentido, Tomás le hizo una pequeña promesa: que su esposa, la modelo Emma Coronel, iba a estar bien pese a todo.

“Comienzo a platicar con él sobre la detención, si estaba bien, con quién estaba. Y él me dijo que estaba con sus hijas, estaba con su esposa y una persona que asistía a su familia. En ese momento le dije: ‘Tu esposa va a estar bien. ¿Quieres hablar con ella?’. Y él me dijo que sí”, relató el ex funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“Si me lo permite se lo voy a agradecer”, fueron las palabras emitidas por Joaquín Guzmán ante la oferta. “No tiene nada qué agradecer”, respondió Zerón.

Tomás Zerón se encuentra autoexiliado en Israel (Twitter/@BenzionTelefus)

Asimismo, el ex director de la AIC indicó que estuvo presente cuando se realizó la certificación médica del narcotraficante. “Estuve ahí con él, viendo que lo certificaran, que todo estuviera en orden, hasta que salió con destino hacia el penal”, relató Zerón de Lucio.

En junio de 2020 se difundieron un par de fotografías en las que se observa a Tomás Zerón escoltando a “El Chapo” tras su captura. El ex funcionario viste un traje azul y, en contraste, el capo porta una playera tipo polo del mismo color. En otra imagen se aprecia al narcotraficante con el torso descubierto durante la revisión médica.

Mientras que Guzmán Loera cumple una cadena perpetua en Estados Unidos (EEUU) por delitos relacionados al narcotráfico, Tomás Zerón cuenta con una orden de aprehensión en su contra en México, debido a su presunta responsabilidad en los delitos de tortura y desaparición forzada, relacionada con el caso Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes normalistas fueron desaparecidos en 2014.